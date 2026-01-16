¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Ûº£µ¨ÃåÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à3¼ï¤òÈ¯É½¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃåÍÑÊ¬¤±¤Ï¡©¡¡¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥È¥æ¥Ë¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡ÖCHIBA¡×¤ÎÊ¸»ú
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï16Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à3¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥È(ALTERNATE)¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÏÇò¡¦¹õ¡¦¥°¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈTRINITY¡É (»°°Ì°ìÂÎ)¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼3¿§¤Ç¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿®¾ò(OUR BELIEF)¤Ç¤¢¤ë¡ÖCHALLENGE(Ä©Àï)¡¦ENTHUSIASM(Ç®¶¸)¡¦UNITY(·ëÂ«)¡×¤¬°ÕÌ£ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCHALLENGE¡×¤¬°ÕÌ£¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢½¾ÍèÆ±ÍÍ1995Ç¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡ÖENTHUSIASM¡×¤¬°ÕÌ£¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¶»¤Ë¡ÖCHIBA¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢Çò¤È¹õ¤ÎÃæ´Ö¿§¤Ç¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖUNITY(·ëÂ«)¡×¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Ï¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢2·³Áª¼ê¤Ê¤É¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëÇò°ì¿§¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤âÊÝ»ý¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃåÍÑ¥·¡¼¥ó¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú»î¹çÊÌÃåÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡Û
¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¡§°ì·³¸ø¼°Àï(¥Û¡¼¥à)
¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¡§°ì·³¸ø¼°Àï(¥Ó¥¸¥¿¡¼)
¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥È¥æ¥Ë¡§Îý½¬»î¹ç¡õ¥ª¡¼¥×¥óÀï(¥Ó¥¸¥¿¡¼)¡¢°ì·³¸ø¼°Àï(¥Û¡¼¥à)¡¢°ì·³¸ø¼°Àï(¥Ó¥¸¥¿¡¼)¡¢Æó·³¸ø¼°Àï(¥Ó¥¸¥¿¡¼)
¥Õ¥¡¡¼¥à¥æ¥Ë¡§½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡¢Îý½¬»î¹ç¡õ¥ª¡¼¥×¥óÀï(¥Û¡¼¥à)¡¢Æó·³¸ø¼°Àï(¥Û¡¼¥à)¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×