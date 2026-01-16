¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¿Ìß¤à¤·¤íÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×Ä¶´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤ªÌß¥¹¥¤¡¼¥Ä2Áª
Ìß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö³ÆÌó5Ê¬
Ìß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥«¥í¥ê¡¼¥Ð¥¿¡¼¤¤ÊÊ´Ìß¡¡Ìó202kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¡¡Ìó188kcal¡¿1¿ÍÊ¬
Í¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª´ÊÃ±¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¤ªÀµ·î¤Ë¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÌß¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¡É¤ªÌß¥¹¥¤¡¼¥Ä„¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥¯¤¬´®¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤¤ÊÊ´Ìß¡×¤È¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¡×¤Î2¼ïÎà¡£
¤É¤Á¤é¤âÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤äÆ»¶ñ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ä¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÌß¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥ì¥·¥Ô¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Á¤â¤Á♡¥Ð¥¿¡¼¡ß¤¤Ê¤³¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤¤ÊÊ´Ìß¡×
¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡É¥Ð¥¿¡¼¤¤ÊÊ´Ìß„¤Ç¤¹¡£
Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤ªÌß¤ò¥Ð¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢³°¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç®¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤ß¤³¤ß¡¢¤ªÌßÆÃÍ¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä°ì»®¤Ï»Å¾å¤²¤Ë¤¤ÊÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤¿¤é¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬ÀäÌ¯¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è♡
¤¤ÊÊ´¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯¡£
»°¤Ä¤ÎÉ÷Ì£¤¬½Å¤Ê¤ë½Ö´Ö¡¢¤ª¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¬Ê¡´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¿¡¼¤¤ÊÊ´Ìß¤ÎºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÀÚ¤êÌß¡¡1¸Ä
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¡5g
¡¦¤¤ÊÊ´¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡Å¬ÎÌ
¥Ð¥¿¡¼¤¤ÊÊ´Ìß¤Îºî¤êÊý
¤ªÌß¤òÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¸ü¤ß¤âÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤ªÌß¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¯¡£
¤ªÌß¤ò»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¤ÊÊ´¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¿â¤é¤¹¡£
ÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¶´¤à¤À¤±¡ª´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¡Ö¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¡×
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Ë¤âÂç¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¤ªÌß¤òÇö¤¯ÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¶´¤ó¤Ç¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¡£
¾Æ¤¤¢¤¬¤ë¤È¡¢³°Â¦¤Ï¾¯¤·¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Î¤ªÌß¤Ï¤È¤í¤ê¤È½À¤é¤«¤¯¡¢¥Á¥ç¥³¤Ï¤È¤í¤È¤í¤ÇÇ»¸ü¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë♡
¤Þ¤ë¤Ç»ÔÈÎ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºàÎÁ¤Ï¤ªÌß¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î2¤Ä¤À¤±¤È¤¤¤¦¤ª¼ê·Ú¤µ¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¢ö
¤ª¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Ç¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¾¯¤·¶´¤ó¤Ç¹á¤Ð¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÀÚ¤êÌß¡¡2¸Ä
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡¡1¡¿2Ëç
¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¤Îºî¤êÊý
ÀÚ¤êÌß¤òÈ¾Ê¬¤Î¸ü¤ß¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ·ÈÄ¤Ë¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Û¥¤¥ë¤ò¹¤²¡¢Ìß¤òÊÂ¤Ù¤Æ¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¯¡£
Ìß¤òÆóËç°ìÁÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¶´¤ß¡¢ºÆÅÙ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Á¥ç¥³¤¬¤È¤í¤±¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¢¨¤ªÌß¤¬ÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÌß¤ò°ìÅÙÎäÅà¤·¤¿¤â¤Î¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ç²òÅà¤·¤ÆÀÚ¤ë¤È¡¢ÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸500w¤Ç¤ªÌß¤ò10ÉÃ¤º¤Ä²ÃÇ®¤·É½ÌÌ¤¬¾¯¤·½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤¿ÊñÃú¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÊýË¡¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤ËÍ¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤ë¡¢Ìß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÌß¤òÇã¤¤¤¹¤®¤¿¡£¡×¡Ö¿©¤Ù¤¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤â¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤Ë²ò·è¡ª
¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅß¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤Ç¤¼¤Ò´ÊÃ±Ìß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹