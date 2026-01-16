¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¿Ìß¤à¤·¤íÂ­¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×Ä¶´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤ªÌß¥¹¥¤¡¼¥Ä2Áª

¤ªÀµ·î¤¬¤ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤Õ¤È¥­¥Ã¥Á¥ó¤ò¸«¤ï¤¿¤¹¤È¡¢Çã¤¤¤¹¤®¤¿¤ªÌß¤¬¿ô¸Ä¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¤ª»¨¼Ñ¤ä¾Æ¤­Ìß¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ë¤ÏË°¤­¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤ªÌß¤ò¡É¥¹¥¤¡¼¥Ä„É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÌß¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¹©É×¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¤°ì»®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª

Ìß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö

³ÆÌó5Ê¬

Ìß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥«¥í¥ê¡¼

¥Ð¥¿¡¼¤­¤ÊÊ´Ìß¡¡Ìó202kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¡¡Ìó188kcal¡¿1¿ÍÊ¬

Í¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª´ÊÃ±¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á

¤ªÀµ·î¤Ë¿©¤Ù¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÌß¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¡É¤ªÌß¥¹¥¤¡¼¥Ä„¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥¯¤¬´®¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤­¤ÊÊ´Ìß¡×¤È¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¡×¤Î2¼ïÎà¡£

¤É¤Á¤é¤âÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤äÆ»¶ñ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ä¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£

Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÌß¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥ì¥·¥Ô¤ò¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö

³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Á¤â¤Á♡¥Ð¥¿¡¼¡ß¤­¤Ê¤³¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤­¤ÊÊ´Ìß¡×

¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ç¤­¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡É¥Ð¥¿¡¼¤­¤ÊÊ´Ìß„¤Ç¤¹¡£

Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤ªÌß¤ò¥Ð¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢³°¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

Ç®¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤ß¤³¤ß¡¢¤ªÌßÆÃÍ­¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬°ú¤­Î©¤Ä°ì»®¤Ï»Å¾å¤²¤Ë¤­¤ÊÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤¿¤é¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬ÀäÌ¯¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è♡

¤­¤ÊÊ´¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯¡£

»°¤Ä¤ÎÉ÷Ì£¤¬½Å¤Ê¤ë½Ö´Ö¡¢¤ª¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¬Ê¡´¶¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥¿¡¼¤­¤ÊÊ´Ìß¤ÎºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë

¡¦ÀÚ¤êÌß¡¡1¸Ä
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¡5g
¡¦¤­¤ÊÊ´¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡Å¬ÎÌ

¥Ð¥¿¡¼¤­¤ÊÊ´Ìß¤Îºî¤êÊý

¤ªÌß¤òÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¸ü¤ß¤âÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ë¡£

¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤ªÌß¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¯¡£

¤ªÌß¤ò»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¤­¤ÊÊ´¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¿â¤é¤¹¡£

ÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¶´¤à¤À¤±¡ª´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¡Ö¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¡×

Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Ë¤âÂç¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£

¤ªÌß¤òÇö¤¯ÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¶´¤ó¤Ç¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¡£

¾Æ¤­¤¢¤¬¤ë¤È¡¢³°Â¦¤Ï¾¯¤·¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Î¤ªÌß¤Ï¤È¤í¤ê¤È½À¤é¤«¤¯¡¢¥Á¥ç¥³¤Ï¤È¤í¤È¤í¤ÇÇ»¸ü¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë♡

¤Þ¤ë¤Ç»ÔÈÎ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊËþÂ­´¶¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºàÎÁ¤Ï¤ªÌß¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î2¤Ä¤À¤±¤È¤¤¤¦¤ª¼ê·Ú¤µ¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¢ö

¤ª¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Ç¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¾¯¤·¶´¤ó¤Ç¹á¤Ð¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£

¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¡¦ÀÚ¤êÌß¡¡2¸Ä
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡¡1¡¿2Ëç

¥Á¥ç¥³¤â¤Á¥µ¥ó¥É¤Îºî¤êÊý

ÀÚ¤êÌß¤òÈ¾Ê¬¤Î¸ü¤ß¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¡£

¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ·ÈÄ¤Ë¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Û¥¤¥ë¤ò¹­¤²¡¢Ìß¤òÊÂ¤Ù¤Æ¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¯¡£

Ìß¤òÆóËç°ìÁÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¶´¤ß¡¢ºÆÅÙ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Á¥ç¥³¤¬¤È¤í¤±¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£

¢¨¤ªÌß¤¬ÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÌß¤ò°ìÅÙÎäÅà¤·¤¿¤â¤Î¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ç²òÅà¤·¤ÆÀÚ¤ë¤È¡¢ÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸500w¤Ç¤ªÌß¤ò10ÉÃ¤º¤Ä²ÃÇ®¤·É½ÌÌ¤¬¾¯¤·½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤¿ÊñÃú¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÊýË¡¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤ËÍ¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤ë¡¢Ìß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤ªÌß¤òÇã¤¤¤¹¤®¤¿¡£¡×¡Ö¿©¤Ù¤­¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤â¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤Ë²ò·è¡ª

¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅß¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤Ç¤¼¤Ò´ÊÃ±Ìß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢¨µ­»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹