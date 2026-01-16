¼¼Éú¹¼£¤ä¥É¥¤¥Ä¡¢ÊÆ¹ñAÂåÉ½¤Ç»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥£¥¸¥³¤Î¤â¤È¤ÇµÓÎÏ¶¯²½¡£º£Åß¤ËCÂçºå°ÜÀÒ¤Î²£»³Ì´¼ù¤ÏU-20WÇÕ¤«¤é¤Î¿Ê²½¤ò¼¨¤»¤ë¤«¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¤«¤é£³¤«·î¡£²÷Â®¤ò³è¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬Éð´ï¤ÎFW²£»³Ì´¼ù¡ÊCÂçºå¡Ë¤¬¡¢À®Ä¹¤ÎÀ×¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤ËU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à¡¹·è¾¡¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥è¥ë¥À¥ó¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢¸½ÃÏ£±·î15Æü¤ËÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬15Ê¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Îý½¬¤Ç¤Ï23Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤ò¼Â»Ü¡££µ¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥·¥ê¥¢¤È¤Î½éÀïÁ°Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÁ´°÷½¸¹ç¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈ÷¤¨¤ÆPK¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤ÆÌó£±»þ´ÖÈ¾¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥è¥ë¥À¥ó¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤ËÄ¾Á°¹ç½É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤ÇÂç²ñÁ°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¡£Èó¸ø³«¤Î¤¿¤á·ë²Ì¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ëAÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·ø¼éÂ®¹¶¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¶¯ÎÏ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎFW¥¢¥ê¡¦¥¢¥¶¥¤¥»¤ÏÍ×·Ù²ü¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é·èÄêµ¡¤ò³è¤«¤·ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¶²¤ì¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¡£Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢£´¡Ý£³¡Ý£³¤Îº¸¥ï¥¤¥É¤ËÆþ¤ë²£»³¤À¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î»Å³Ý¤±¤ÏÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¤Ç¤ÏÉé¤±ÃÎ¤é¤º¡£ËÜ¿Í¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢À®Ä¹¤ÎÀ×¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×&¥À¥Ã¥·¥å¤À¡£»ß¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë²ÃÂ®ÎÏ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â»þÂ®¤â¤³¤Î£±Ç¯¤Ç£²km¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¡£»þÂ®35km¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëá¤«¤ì¤¿µÓÎÏ¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º£¼£¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¼£¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¯ºé²ÖÀµÌï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öºé²Ö¤µ¤ó¤¬º£¼£¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¶µ¤¨¤â¤é¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ºé²Ö»á¤Ï¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼¼Éú¹¼£»á¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤â¥É¥¤¥Ä¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAÂåÉ½¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ë¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÌ¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¤â¤È¤ÇµÓÎÏ¶¯²½¤ËÎå¤ß¡¢À®²Ì¤ÏÃå¼Â¤Ë¸½¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤âÁý¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏËÍ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ïº£¤âÂ³¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¼çÌò¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë²£»³¤Ï¥è¥ë¥À¥óÀï¤Çµ±¤±¤ë¤«¡£ºòÇ¯£¹·î¤ÎU-20WÇÕ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£²¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö·è¤áÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Ã¤ÈÀï¤¦»ÑÀª¤â¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢µåºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÂåÉ½Á´°÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¤¢¤Î²ù¤·¤µ¤Ïº£¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢ºÆ¤ÓÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤ÆÀï¤¦º£Âç²ñ¡£ÇØÈÖ¹æ11¤Ïº£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢ÆüËÜ¤ò¥Ù¥¹¥È£´¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¯Î©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
