¡Ö¥¿¥Õ¤Ê·èÃÇ¤À¡×¼çÎÏÎ®½Ð¤Î¥á¥Ã¥Ä¡¢ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¼éÈ÷¶¯²½¤ò½Å»ë ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤«¤é¡ÖÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥¢¥í¥ó¥½¤âÎ®½Ð¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡Ì¾Ìç¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î13Æü¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼çÎÏÎ®½Ð¤¬Áê¼¡¤°º£¥ª¥Õ¤Î¸½¾õ¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£ÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¿¥Õ¤Ê·èÃÇ¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È¼éÈ÷ÎÏ¤Î¶¯²½¡É¤òÍ¥Àè»ö¹à¤Ëµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥»¥ß¥¨¥ó¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â¤ò¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ØÊü½Ð¤·¡¢12·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£Æ±¤¸¤¯FA¤Î¼çË¤¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÆþ¤ê¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡SNS¾å¤ÇÈá´ÑÅª¤ÊÀ¼¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È´íµ¡´¶¤òÉ½ÌÀ¡£ºòµ¨½ªÎ»¸å¡¢Â¾µåÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤¬ÅþÄì½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¸«¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤â½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»þ¤ËÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÊ¹¤¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë²æ¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎÌ¤Íè¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¸þ¤±¤¿Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È¶¯¤¯³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï83¾¡79ÇÔ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¡£¥»¥ß¥¨¥ó°Ê³°¤Ëµß±ç±¦ÏÓ¤Î¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢ÆâÌî¼ê¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ý¥é¥ó¥³¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤¬ºÆ·ú¤Ë·Ò¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤éÂçÊªFA¤È¤ÎÀÜ¿¨¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]