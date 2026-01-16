¡Ö´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡×·ëº§È¯É½¤Î¿Íµ¤YouTuber¡¢ÈþÃËÈþ½÷¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ä¤Ê¤¡¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô27Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î2¿ÍÁÈYouTuber¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¥Ã¥Ñ~MARINPAPPA~¡×¤ÎMANAMI¤µ¤ó¤Ï1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMANAMIÉ×ÉØ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¡Á¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤±¤¿¡£¾Ð¡¡Ã¶Æá¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾Ð¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÉ×¤È¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬¡Ö¥Ï¥ï¥¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÅê¹ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤¦¤Á¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¤Ž¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊó¹ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤Ê¤ß¤ó¤ÈÃ¶ÆáÍÍ¡¡´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Ï¥ï¥¤Î¹¹ÔÃæ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ê¤ó¤Æ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ä¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¡Á¡×MANAMI¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÅê¹Æ¤äYouTube¤Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥ÈÂô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï5Ç¯µÇ°Æü¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ë¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ëµã¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤¤¤¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µã¤±¤¿¡£¹æµã¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
