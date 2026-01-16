¡ÚWBC¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó°æÃ¼´ÆÆÄ¡ÖÁ´°÷¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤Î¹çÎ®»þ´ü¡¢»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¸ÀµÚ
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½Áª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤éÂåÉ½Áª¼ê8¿Í¤òÀè¹ÔÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î8¿Í¤ÏÁ´°÷Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢MLB¤«¤é¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢µß±çÅê¼ê¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤ò´Þ¤áÅê¼ê2¿Í¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡WBC½Ð¾ìÁ´¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ªÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÏÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤«¤éÆüËÜ»þ´Ö2·î6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê15¿Í¡¢Êá¼ê3¿Í¡¢Ìî¼ê12¿Í¤ÎÊÔÀ®¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ë11Áª¼ê¤ÎÁª¹Í¤Ï¡¢Åê¼ê5¿Í¡¢Êá¼ê1¿Í¡¢Æâ³°Ìî¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤é¤ÎÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¤Í¡¢½Ð¤ë°Õ»×¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Àµ¼°¤ËMLB¤«¤é¡¢¡Ê½Ð¾ì²ÄÈÝ¤Ï¡ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«È¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÖ»ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¡¢Íè½µ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤È¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ì±ä¤Ð¤·¤Æ¤â¤Í¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÄ´À°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤¯·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Î¹çÎ®»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»þ´ü¤ÏÌ¾¸Å²°¤«¤é¹çÎ®¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¤ÏÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£µþ¥»¥é¤Î¶¯²½»î¹ç¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¤Ï»þº¹¤â´Þ¤á¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ç¤Ï¹çÎ®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2·î27¡¢28Î¾Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÁÔ¹Ô»î¹ç¡¦ÃæÆüÀï¡¢3·î2Æü¡¢3Æü¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¶¯²½»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2Æü¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢3Æü¤Ïºå¿À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£