ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¤¬¾×·â¹ðÇò¡Ö¤½¤ì¤¬ºÇ½é¡×¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ë¡Ö°ì»þÅª¤Ç¤â¡Ä¡×
ÌôÊª°ÍÂ¸¤«¤é¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡Ê69¡Ë¤¬13Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÇ½é¤ÎÌôÊªÂÎ¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¤â¤¦1ÅÙÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÎÙ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢100Ëü±ß¤ÎÍ»»ñ¤ò´õË¾¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤í¤ì¤Ä¤Î²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÅÄÂå¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿ÌÌÀÜ´±¤«¤é¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¤ëÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¥É¥é¥´¥óºÙ°æ¤«¤é¤Ï¡ÖÇä¿ÍÂ¦¤â¤Þ¤¿¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£2²óÌÜ¤â3²óÌÜ¤âÇä¤ê¤Ä¤±¤ËÍè¤¿¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤ÏÇä¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢ËèÆüÌÌÇò¤¤¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤Æ¡£»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿Í¤¬¡ØºÇ¶á¡¢¥Þ¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¸µµ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸×¡×¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÌôÊª¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°ì»þÅª¤Ë¤Ç¤â»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó²¡¤¹¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤È²¡¤¹¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¸×¡×¤«¤é¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢É¬»à¤Ë¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÇ®ÊÛ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë100Ëü±ß¤ÎÍ»»ñ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï19Ç¯¤Ë³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¡£20Ç¯¤ËÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡Ê¤¦¤Á6¥«·î¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ÇÉþÌò¡£22Ç¯¡¢SNS¾å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö2022Ç¯10·î27Æü¤ËÊ¡Åç·ºÌ³½ê¤ò½Ð½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¡£½Ð±é°áÁõ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£