¹äÎÏºÌ²ê¡¢¡ÈÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ÉÊÌ¿Íµé¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿·Á¯¡×¡Ö¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¡Ê33¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡É¤Ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¿·Á¯¡×¡ÈÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ÉÊÌ¿Íµé¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¹äÎÏºÌ²ê
¡¡¹äÎÏ¤Ï¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹ÊÞ¤òÀëÅÁ¤·¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÍÎÉþ¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Å¹ÊÞ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶âÈ±»Ñ¤Î¹äÎÏ¤Ï¡¢¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ê¤É¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸¤¤È³Ú¤·¤²¤Ë¤¿¤ï¤à¤ì¤ë¼«Á³ÂÎ¤ÊÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼¡¼È±¿§À÷¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡×¡Ö¿·Á¯¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¡ÖÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó»÷¹ç¤¦¤¥¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¿Í·Á¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
