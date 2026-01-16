¡ÚWBC¡Û°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¡Öº£¤ÎÆüËÜµå³¦¤Ç1ÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¡×¡Ö°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤Ë´üÂÔ¡×ºå¿À¤«¤é¤Ï¿¹²¼¡õºäËÜ¤â
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½Áª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¡£ºå¿À¤«¤é¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤Î3Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ïºòµ¨¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°MVP¡¢ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë2´§¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò²Ã¤¨¤¿¡È5´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿º´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Îµå³¦¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯1ÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ë³Î¼ÂÀ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÆâÌî¤â´Þ¤á¤Æ³°Ìî¤â¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆâÌî¡¢³°Ìî¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâ³°Ìî¤Ç¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Çº£µ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖºòÇ¯°Ê¾å½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÁª¼ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢40¡ÊËÜ¡Ë¤Ç¤Ê¤¯50¡ÊËÜ¡Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïºò½©¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹çÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¹¤´¤¯Åê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥ê¡¼¥É¤«¤é¡¢ÇÛÎ¸¤«¤é¤¹¤ëÊá¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤òÆüËÜ¤Ï¤¤¤¤Åê¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Á°²ó2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ïºå¿À¤«¤é¤ÏÃæÌî¡¢ÅòÀõ¤Î2¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£