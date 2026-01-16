GENKING¡¥¡Ö¤¤¡¼¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤Æ£÷¡×¡ÖÀ¹¤ì¤¿¤ä¤Ä¤Ë¡Ä¡×ÌµÃÇÈÎÇä¤Î¼«¿È¥°¥Ã¥º¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎGENKING¡¥¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÌµÃÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
GENKING¡¥¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«»ä¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÍÑ¥Þ¥¹¥¯¤¬Çä¤ì¤Æ¤ë¤é¤·¤¤Çú¾Ð¡×¤È¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥Ã¥º¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î´é¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤»¤á¤Æ¾¡¼ê¤Ëºî¤ë¤Ê¤éºÇ¶á¤ÎÀ¹¤ì¤¿¤ä¤Ä¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤³¤ì2015Ç¯¤Î¥Í¥¤¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î»þ¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÃ²¤¤¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤Éw¡¡Ã¯Çã¤¦¤Í¤ó¡×¤ÈÊÌ¤Î¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö10Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤ä¤À¤ów¡¡¤Ê¤ó¤«¥´¥Ä¤¤¤·À¸°Õµ¤¤½¤¦¡×¤È¼«µÔ¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬Ìó1Ëü3000±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤¤¡¼¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤Æw¡¡º£Æü1¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£