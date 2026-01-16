¡ÖÂáÊá¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¡¡½÷À¤«¤éÌó500Ëü±ßº¾¼è¤«¡¡40ºÐ¤ÎÃËÂáÊá
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤È¤Î³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Ë¡¢¡ÖÂçËã½ê»ý¤Ç¤ÎÂáÊá¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï1000Ëü±ßÉ¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢40ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´¡¹ÌÚÌÐ¼ù¤³¤ÈÀéÍÕÌÐ¼ùÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤È¥¿¥¤¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö·Ù»¡¤ÎÂáÊá¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë1000Ëü±ß¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¸À¤¤¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤Î¥«¥Ð¥ó¤ËÂçËã¤Î¤è¤¦¤ÊÍÕ¤òÆþ¤ì¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ë¸ý»ß¤áÎÁ¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤ò»ëÌî¤ËÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èï³²½÷À¤Ï¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÆÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¤¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÂ¾¤Ë¤âÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£