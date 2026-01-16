£´»ù¤ÎÊì¥â¥Ç¥ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍÌ¾Èþ½ÑÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¼¡ÃË¤Î¡Ö·å¤¬°ã¤¦¡×³ØÈñÌÀ¤«¤¹
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¼Â¶È²È¤ÎMALIA.¡Ê42¡Ë¤¬16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÍÌ¾Èþ½ÑÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦21ºÐ¼¡ÃË¤Î³ØÈñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
MALIA.¤Ï¡¢¸µÉ×¤Ç2018Ç¯9·î¤Ë¤¬¤ó¤Î¤¿¤á41ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³ÊÆ®²È¤Î»³ËÜ¡ÈKID¡ÉÆÁ°ê¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿¼¡ÃË¤Î°¦°ê¤µ¤ó¤¬21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö°¦°ê¤¬¡Ø¤³¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈËÜµ¤¤ÇÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿Âç³Ø¡£Parsons School of Design¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤¿¤³¤ÈÊì¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä¡Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ø³ØÈñ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦happy set¤¸¤ã¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÈñÍÑ¤ÎÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¸Ç¤¯ÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤¿¤·¤Ç¤¹¤¬¡£³ØÈñ¡¢À¸³èÈñ¡¢ÎÀÈñ¡£ËÜÅö¤Ë¡¢·å¤¬°ã¤¦À¤³¦Àþ¤ÏÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø2Ç¯ÌÜ¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÍ¥½¨À¸ÅÌ¤È¤·¤Æ¾©³Ø¶â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¿ôËü¥É¥ë¤ÎÊä½õ¡£¤â¤Á¤í¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¤Í¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´³Û¥«¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ê¡¢·ë¶ÉÇ¯´Ö¤ÇÆüËÜ±ß¤Ç¿ôÀéËü±ß¤Ï¼«Ê¢¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡È¼«Ê¢¡É¤Ï5Ëü¥É¥ë¤À¤È¤ï¤«¤ê¡Ö¡ØËÜµ¤¤Ç°®¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥Á¤á¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¾Ð¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤Ç¤â¤Í¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤Ï¡¢µÞ¤Ë¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸¤â¡¢Àª¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï²ó¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¡£¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¡£·×²è¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÚÀÕÇ¤¡Û¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¥Þ¥Þ¤¬ºÇ¸å¤Ï²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£21ºÐ¡£Î©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¡£¤â¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢°¦°ê¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ê»ö¼Â¡£¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ©Àï¤·¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢°¦¤ª¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦Â©¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£