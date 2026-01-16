¼¹É®Ãæ¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ØÄ¤¤¤¤Î¤Ò¡Ù¡Ú´ÖµÜ²þ°á ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2026Ç¯2·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ô»ä¾®Àâ¡Õ¤È¤¤¤¦É½¸½·Á¼°¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«È´¤º¹¤·¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤È¸þ¤¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ñ¤¼ê¤¬À¸¿È¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡£µ¡³£¤ÎÂÎ¤òÆÀ¤ÆÉÔÏ·ÉÔ»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Ìó100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¡Ô²ÈÂ²»Ë¡Õ¤òÄÖ¤ë¡Ø¤³¤³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌëÌÀ¤±¤Þ¤¨¡Ù¤Ç¡¢ÂçÈ¿¶Á¤Î¤Ê¤«¡¢¹úÁ³¤ÈÊ¸³Ø³¦¤Ë¸½¤ì¤¿´ÖµÜ¤µ¤ó¤¬¡¢2ºîÌÜ¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¤³¤Î·Á¼°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿ÏÃ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÜºî¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌëÌÀ¤±¤Þ¤¨¡Ù¤Ï¡ÈÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ½ñ¤¯·Á¼°¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¼«¿È¤¬²ÈÂ²¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Þ¤À¾Ã²½¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤Ù¤¤È¤¤¬Íè¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥²¡¼¥à¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î»Å»ö¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢Æ¨¤²¾ì¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë±þÊç¤·¤¿¾®Àâ¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿¥¹á¡£¤±¤ì¤É¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÝµ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤ß¤Î¤Ê¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¤³¤È¡£´â¤òÈ¯¾É¤·¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡¢Ì¼¤Î¼«¿®¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹Êì¡£Î¾¿Æ¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¯¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¿¥¹á¤ÏÉã¤È¤âÊì¤È¤âË×¸ò¾Ä¤Ë¡£Éã¤ÎºÇ´ü¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸Î¶¿¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈÉã¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¹ð¤²¤¿¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤«¤éÊª¸ì¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¼þ¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¾®Àâ¤Î¤Ê¤«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¾®Àâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Î¤â¤È¡¢¼¹É®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿¥¹á¤â´Þ¤áºîÃæ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢µ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Î¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤¦Àþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤â¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Çµ¯¤¤ë½ÐÍè»ö¤â¡È¾®Àâ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»ä¼«¿È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤È¿Ö¤Í¤ë¿¥¹á¤Ë¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ï¤¢¤ëºî²È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¡¢¡Ø»ä¾®Àâ¤Ï²áµî¤ËÍî¤È¤·Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¡Ù¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤«¤é»Ç¤¤¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ°Íý¤·¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏºîÉÊÁ´ÂÎ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¤¤Æ¨¡¤È¡¢²áµî¤È¸½ºß¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤òÊ¸»ú¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÈÍî¤È¤·Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¡É¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¼¹É®¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¿¥¹á¤ÏÀ¸Á°¤ÎÉã¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿ôÂ¿¤Î¥á¡¼¥ë¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£2018Ç¯½©¤«¤éÆÏ¤»Ï¤á¤¿¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÉã¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÉÂ¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢Éã¤Î¼ê¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÇìÊì¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Éã¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤à¿¥¹á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂè»°¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÔÉã¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦É½ÌÌÅª¤Ê¾ðÊó¤ÈÉã¿Æ¤¬½ñ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Î´Ö¤ËÐªÎ¥¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤Î¼ª¸µ¤Ç¤Õ¤¤¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£¡È¿¥¹á¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÌÀÆü¡¢»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Î¤ä¡£¤À¤«¤é²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¡É¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¡£ºîÃæ¤Ë¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬·«¤êÊÖ¤·¸½¤ì¤ë¡£
¢£½ñ¤¯¤³¤È¤ÎÁ°¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ë¼«Ê¬¤È¡È¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Î»Ò¶¡¡É
¡Ö¤³¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£½ñ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¿Í¤äÀ¤¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤ÉÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ¤³¦¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿¥¹á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤Î±¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Ê¤«¡¢·«¤êÊÖ¤·¸½¤ì¤Æ¤¤¿Éã¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÄü¤á¤º¤ËÂ³¤±¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¼ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼¹É®¤ò»Ï¤á¤¿¿¥¹á¤Ï¡È½ñ¤¯¡É¤³¤È¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁ°¤ËÇç¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢È©¤Ë°Àµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡¢°ì½ÅâÛ¤Î¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Î»Ò¶¡¡£¾®Àâ¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¸½¤ì¡¢¿¥¹á¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë·ù¤Ê¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤Ï¤½¤ÎÈß¸î¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¥¹á¤ÏÍÄ¾¯»þÂå¡¢¿É¤¤¸½¼Â¤Î¤Ê¤«¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¸¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¸½¼Â¤«¤éÆ¨Èò¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À¸¿È¤Î¿¥¹á¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤»¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢É½¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Î»Ò¶¡¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë½ý¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Í¡É¤È¡¢¼«Ê¬¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡È½ñ¤¯¡É¤³¤È¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤º£¤Î¿¥¹á¤È¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿¥¹á¤Ï¡¢Éã¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¶ì¤·¤¤Ç¯·î¤ò¡Ö¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È½ñ¤¯¡É¤³¤È¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Éã¤¬ºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤ËÁêÂ³¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬²á¤ê¡¢Éã¤Ø¤Î¥á¡¼¥ë¤â¡¢°ìÊ¸»ú¤¤¤¯¤é¡¢¤È´¹»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
¢£¼«¸Ê´°·ë¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÅþÃ£
¡Ø¤³¤³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌëÌÀ¤±¤Þ¤¨¡Ù¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ï¡ÈÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¡É¡£¤É¤ì¤À¤±½ñ¤¤¤Æ¤âÌ¾Á°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÌ¾ÉÕ¤±¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬¤â¤ÄË½ÎÏÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³´¶¤¬°ì°ø¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤Éº£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾ÉÕ¤±¤¬Ë½ÎÏÅª¤È»×¤¦°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤òÌ¾ÉÕ¤±¤¿¿Í¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ½ñ¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡© ¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢Íý²ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¿¥¹á¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢Éã¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤ÏÉ½ÌÌ¾å¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É½ÌÌÅª¤ÊÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Éã¤È¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¿¥¹á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢¡Èº£¤µ¤é¤Ê¤ó¤À¡É¤È·ö²Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÀ¿¼Â¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¼¹É®Ãæ¡¢Ç¾Î¢¤ò½ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ÖµÜ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤Îíõ½ä¤Ï¹Ô´Ö¤«¤é¤âÎ©¤Á¾å¤ê¡¢ÆÉ¤à¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëíõ½ä¤È¤âÆ±´ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°ìÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯Ëº¤ì¤¿¤¤À¸¤Êª¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËº¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤È¤À¸¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿Í¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¯¤Æ¡£½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿ËÜºî¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¬¾®Àâ¤ò½ñ¤¯°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÏÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´Ö¤â¡¢ºîÃæ¤Ë¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤Æ¤¯¤ëÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢»ä¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¿¥¹á¤¬Åþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£
¡ÖÁ°ºî¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼«¸Ê¤Î´°·ë¤«¤éº£ºî¤Ï°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢Ã¯¤«¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÑ²½¤¬ÆâÌÌ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¾®Àâ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§²ÏÂ¼Æ»»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§¼óÆ£´´É×
¤Þ¤ß¤ä¡¦¤«¤¤¡ü1992Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌëÌÀ¤±¤Þ¤¨¡×¤Ç¡¢Âè11²ó¥Ï¥ä¥«¥ïSF¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¤ÏÍâÇ¯¤ËÃ±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¡¢Âè37²ó»°ÅçÍ³µªÉ×¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡£È¯É½»þ¡¢¡Ø¿·Ä¬¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡ÖÄ¤¤¤¤Î¤Ò¡×¤Ï¡¢Âè47²óÌî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¸õÊäºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÄ¤¤¤¤Î¤Ò¡Ù
¡Ê´ÖµÜ²þ°á/¿·Ä¬¼Ò¡Ë1870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥²¡¼¥à¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î»Å»ö¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢Æ¨¤²¾ì¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë±þÊç¤·¤¿¾®Àâ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ï¤¿¤·¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÝµ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Î°¤¤Î¾¿Æ¡¢ÉÂ¤ÈÆ®¤¦Éã¤¬¤¤¤¿¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤¿¤·¤Ï½ñ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£2ºîÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤·¤¬½ñ¤¯¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ô»ä¾®Àâ¡Õ¡£¼«¿È¤Î¡ÖÌëÌÀ¤±¡×¤Î¤¿¤á¡¢È¾À¸¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¡ÖÁÉÀ¸¡×¤Îºî¡£
¡Ô»ä¾®Àâ¡Õ¤È¤¤¤¦É½¸½·Á¼°¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«È´¤º¹¤·¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤È¸þ¤¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ñ¤¼ê¤¬À¸¿È¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡£µ¡³£¤ÎÂÎ¤òÆÀ¤ÆÉÔÏ·ÉÔ»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Ìó100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¡Ô²ÈÂ²»Ë¡Õ¤òÄÖ¤ë¡Ø¤³¤³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌëÌÀ¤±¤Þ¤¨¡Ù¤Ç¡¢ÂçÈ¿¶Á¤Î¤Ê¤«¡¢¹úÁ³¤ÈÊ¸³Ø³¦¤Ë¸½¤ì¤¿´ÖµÜ¤µ¤ó¤¬¡¢2ºîÌÜ¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¤³¤Î·Á¼°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î»Å»ö¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢Æ¨¤²¾ì¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë±þÊç¤·¤¿¾®Àâ¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿¥¹á¡£¤±¤ì¤É¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÝµ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤ß¤Î¤Ê¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¤³¤È¡£´â¤òÈ¯¾É¤·¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡¢Ì¼¤Î¼«¿®¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹Êì¡£Î¾¿Æ¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¯¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¿¥¹á¤ÏÉã¤È¤âÊì¤È¤âË×¸ò¾Ä¤Ë¡£Éã¤ÎºÇ´ü¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸Î¶¿¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈÉã¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¹ð¤²¤¿¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤«¤éÊª¸ì¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¼þ¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¾®Àâ¤Î¤Ê¤«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¾®Àâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Î¤â¤È¡¢¼¹É®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿¥¹á¤â´Þ¤áºîÃæ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢µ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Î¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤¦Àþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤â¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Çµ¯¤¤ë½ÐÍè»ö¤â¡È¾®Àâ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»ä¼«¿È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤È¿Ö¤Í¤ë¿¥¹á¤Ë¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ï¤¢¤ëºî²È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¡¢¡Ø»ä¾®Àâ¤Ï²áµî¤ËÍî¤È¤·Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¡Ù¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤«¤é»Ç¤¤¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ°Íý¤·¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏºîÉÊÁ´ÂÎ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¤¤Æ¨¡¤È¡¢²áµî¤È¸½ºß¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤òÊ¸»ú¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÈÍî¤È¤·Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¡É¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¼¹É®¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¿¥¹á¤ÏÀ¸Á°¤ÎÉã¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿ôÂ¿¤Î¥á¡¼¥ë¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£2018Ç¯½©¤«¤éÆÏ¤»Ï¤á¤¿¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÉã¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÉÂ¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢Éã¤Î¼ê¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÇìÊì¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Éã¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤à¿¥¹á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂè»°¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÔÉã¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦É½ÌÌÅª¤Ê¾ðÊó¤ÈÉã¿Æ¤¬½ñ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Î´Ö¤ËÐªÎ¥¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤Î¼ª¸µ¤Ç¤Õ¤¤¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£¡È¿¥¹á¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÌÀÆü¡¢»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Î¤ä¡£¤À¤«¤é²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¡É¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¡£ºîÃæ¤Ë¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬·«¤êÊÖ¤·¸½¤ì¤ë¡£
¢£½ñ¤¯¤³¤È¤ÎÁ°¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ë¼«Ê¬¤È¡È¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Î»Ò¶¡¡É
¡Ö¤³¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£½ñ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¿Í¤äÀ¤¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤ÉÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ¤³¦¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿¥¹á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤Î±¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Ê¤«¡¢·«¤êÊÖ¤·¸½¤ì¤Æ¤¤¿Éã¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÄü¤á¤º¤ËÂ³¤±¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¼ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼¹É®¤ò»Ï¤á¤¿¿¥¹á¤Ï¡È½ñ¤¯¡É¤³¤È¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁ°¤ËÇç¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢È©¤Ë°Àµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡¢°ì½ÅâÛ¤Î¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Î»Ò¶¡¡£¾®Àâ¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¸½¤ì¡¢¿¥¹á¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë·ù¤Ê¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤Ï¤½¤ÎÈß¸î¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¥¹á¤ÏÍÄ¾¯»þÂå¡¢¿É¤¤¸½¼Â¤Î¤Ê¤«¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¸¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¸½¼Â¤«¤éÆ¨Èò¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À¸¿È¤Î¿¥¹á¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤»¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢É½¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤Î»Ò¶¡¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë½ý¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Í¡É¤È¡¢¼«Ê¬¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡È½ñ¤¯¡É¤³¤È¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤º£¤Î¿¥¹á¤È¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿¥¹á¤Ï¡¢Éã¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¶ì¤·¤¤Ç¯·î¤ò¡Ö¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È½ñ¤¯¡É¤³¤È¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Éã¤¬ºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤ËÁêÂ³¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬²á¤ê¡¢Éã¤Ø¤Î¥á¡¼¥ë¤â¡¢°ìÊ¸»ú¤¤¤¯¤é¡¢¤È´¹»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
¢£¼«¸Ê´°·ë¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÅþÃ£
¡Ø¤³¤³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌëÌÀ¤±¤Þ¤¨¡Ù¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ï¡ÈÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¡É¡£¤É¤ì¤À¤±½ñ¤¤¤Æ¤âÌ¾Á°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÌ¾ÉÕ¤±¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬¤â¤ÄË½ÎÏÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³´¶¤¬°ì°ø¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤Éº£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾ÉÕ¤±¤¬Ë½ÎÏÅª¤È»×¤¦°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤òÌ¾ÉÕ¤±¤¿¿Í¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ½ñ¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡© ¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢Íý²ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¿¥¹á¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢Éã¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤ÏÉ½ÌÌ¾å¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É½ÌÌÅª¤ÊÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Éã¤È¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¿¥¹á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢¡Èº£¤µ¤é¤Ê¤ó¤À¡É¤È·ö²Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÀ¿¼Â¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¼¹É®Ãæ¡¢Ç¾Î¢¤ò½ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ÖµÜ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤Îíõ½ä¤Ï¹Ô´Ö¤«¤é¤âÎ©¤Á¾å¤ê¡¢ÆÉ¤à¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëíõ½ä¤È¤âÆ±´ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°ìÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯Ëº¤ì¤¿¤¤À¸¤Êª¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËº¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤È¤À¸¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿Í¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¯¤Æ¡£½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿ËÜºî¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¬¾®Àâ¤ò½ñ¤¯°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÏÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´Ö¤â¡¢ºîÃæ¤Ë¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤Æ¤¯¤ëÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢»ä¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¿¥¹á¤¬Åþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£
¡ÖÁ°ºî¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼«¸Ê¤Î´°·ë¤«¤éº£ºî¤Ï°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢Ã¯¤«¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÑ²½¤¬ÆâÌÌ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¾®Àâ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§²ÏÂ¼Æ»»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§¼óÆ£´´É×
¤Þ¤ß¤ä¡¦¤«¤¤¡ü1992Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌëÌÀ¤±¤Þ¤¨¡×¤Ç¡¢Âè11²ó¥Ï¥ä¥«¥ïSF¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¤ÏÍâÇ¯¤ËÃ±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¡¢Âè37²ó»°ÅçÍ³µªÉ×¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡£È¯É½»þ¡¢¡Ø¿·Ä¬¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡ÖÄ¤¤¤¤Î¤Ò¡×¤Ï¡¢Âè47²óÌî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¸õÊäºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÄ¤¤¤¤Î¤Ò¡Ù
¡Ê´ÖµÜ²þ°á/¿·Ä¬¼Ò¡Ë1870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥²¡¼¥à¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î»Å»ö¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢Æ¨¤²¾ì¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë±þÊç¤·¤¿¾®Àâ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ï¤¿¤·¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÝµ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Î°¤¤Î¾¿Æ¡¢ÉÂ¤ÈÆ®¤¦Éã¤¬¤¤¤¿¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤¿¤·¤Ï½ñ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£2ºîÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤·¤¬½ñ¤¯¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ô»ä¾®Àâ¡Õ¡£¼«¿È¤Î¡ÖÌëÌÀ¤±¡×¤Î¤¿¤á¡¢È¾À¸¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¡ÖÁÉÀ¸¡×¤Îºî¡£