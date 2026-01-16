¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢FA»Ô¾ìºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¡ª¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¼¡¤°Ç¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¡¡WS3Ï¢ÇÆ¤Øº£¥ª¥Õ¤âÂç·¿Êä¶¯
¢¡ MVP¥È¥ê¥ª¤ËÊÂ¤ÖÂçÊªÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬FA¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£·ÀÌó¤Ï4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¡¢2027¡¦2028Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¸¢¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï2015Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ»ØÌ¾¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2018Ç¯¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯¤Ë30ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.917¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Íâ2022Ç¯¤Ë¤â30ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î112ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÂÇÎ¨.284¡¢29ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÅðÎÝ¡¢OPS.886¤Î³èÌö¤ò¼ý¤á¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Ø¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¡¢ºòµ¨¤Ï136»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤òµÏ¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£8¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»147ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.865¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È»°¤ÄÇÃ¤ÎÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¼¡¤¤¤ÇÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤ëÇ¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¤Î¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÇFA»Ô¾ì¤ÎÂçÊªÂÇ¼Ô¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤â¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ»Ë¾åºÇ¹âÇ¯Êð¤Î3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¤Ç³ÍÆÀ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢º£¥ª¥Õ¤âÂç·¿Êä¶¯¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£