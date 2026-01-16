NTT¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¡¢i¥¿¥¦¥óDB¤ÈNTT¥É¥³¥â¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÏ¢·È¤·¤¿¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTPAD¡×
NTT¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ï1·î15Æü¡¢¥¸¥§¡¼¥¨¥à¥¨¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ª¤è¤Ó¥Ô¡¼¥¹´ë²è¤¬¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¡ÖLOGIO¡Ê¥í¥Â¥ª¡Ë¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¹¹ðÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTPAD Powered by LOGIO¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡û¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢NTT¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿¤È¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëNTT¥É¥³¥â¤Î¸ÜµÒ¥Ç¡¼¥¿Ìó1²¯ID¡ÊÆ±°Õ¤·¤¿¿Í¤ÎID¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÂª¤¨¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ú¥ë¥½¥Ê¤òÄÌ¤¸¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼ñÌ£¡¦ÓÏ¹¥¤ä¹ÔÆ°ÆÃÀ¤òÇÄ°®¤·¡¢»÷¤¿¹ÔÆ°·¹¸þ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¹ðÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödocomo Ad Network¡×¾å¤Ç¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¸½ºß¤Î¹¹ð»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£Cookie¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¤äÇÛ¿®¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Äã²¼¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼ñÌ£¡¦ÓÏ¹¥¤ä¹ÔÆ°ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹¹ðÇÛ¿®¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡ÊROAS¡Ë¤¬°²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê²ò·è¤òÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÖTPAD Powered by LOGIO¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡û¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¥¯¥í¥¹»ØÄê¤¹¤ëÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¼ÔÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤²òÁüÅÙ¤Ç¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°²ÄÇ½¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆü¾ï¹ÔÆ°¤«¤é¶½Ì£´Ø¿´¤ò¿äÄê¤·¡¢´ØÏ¢»ÜÀß¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¾ò·ï¤ò»ØÄê¤·¤Æ¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹¹ð¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ð¼ç¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
ÌÀ³Î¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¶¯²½¤·¡¢¹¹ð¼õ¿®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ±×¤Ê¹¹ðÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆROAS²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡û¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢NTT¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿¤È¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëNTT¥É¥³¥â¤Î¸ÜµÒ¥Ç¡¼¥¿Ìó1²¯ID¡ÊÆ±°Õ¤·¤¿¿Í¤ÎID¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÂª¤¨¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ú¥ë¥½¥Ê¤òÄÌ¤¸¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼ñÌ£¡¦ÓÏ¹¥¤ä¹ÔÆ°ÆÃÀ¤òÇÄ°®¤·¡¢»÷¤¿¹ÔÆ°·¹¸þ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¹ðÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödocomo Ad Network¡×¾å¤Ç¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡ÖTPAD Powered by LOGIO¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡û¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¥¯¥í¥¹»ØÄê¤¹¤ëÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¼ÔÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤²òÁüÅÙ¤Ç¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°²ÄÇ½¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆü¾ï¹ÔÆ°¤«¤é¶½Ì£´Ø¿´¤ò¿äÄê¤·¡¢´ØÏ¢»ÜÀß¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¾ò·ï¤ò»ØÄê¤·¤Æ¹Ê¤ê¹þ¤á¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹¹ð¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ð¼ç¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
ÌÀ³Î¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¶¯²½¤·¡¢¹¹ð¼õ¿®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ±×¤Ê¹¹ðÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆROAS²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£