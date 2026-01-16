¿ûÌî¡¢ËÒ¡¢¸»ÅÄ¡ÄWBCÆüËÜÂåÉ½½Ð¾ìÁª¼ê¤ò¿·¤¿¤Ë11¿ÍÈ¯É½¡ª
¡¡NPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï16Æü¡¢3 ·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™¡×¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª¼ê¤Ë°ìÉô·èÄê¤·¤¿Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢§ °ìÉô·èÄê¤·¤¿Áª¼ê
¡ãÅê¼ê¡ä
19 ¿ûÌîÃÒÇ·¡ÊFA¡Ë
¡Öº£²ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤Àï¤¦½Å°µ¤ò´¶¤¸¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¹ñ¤â´Þ¤á¤ÆÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤·¡¢ÃÄ·ë¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
66 ¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¡¢WBC ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ãÊá¼ê¡ä
4 ¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ÖWBC ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÂç²ñ¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
12 ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ëÀÕÇ¤¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤·¡¢Àï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãÆâÌî¼ê¡ä
2 ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë
¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢2023 Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
5 ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÉé¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ÇÆ¤ò¤·¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î¶¯¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÁ°²óÆ±ÍÍ¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
6 ¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó WBC ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤¤òËº¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡×
7 º´Æ£µ±ÌÀ ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÌ´¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë WBC ¤òÀï¤¨¤ë´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
20 ¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã³°Ìî¼ê¡ä
8 ¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡ÖWBC ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤ÏÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢æÆÊ¿(ÂçÃ«Áª¼ê)¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
23 ¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÖÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì¤ò¼è¤ì¤ëÍÍ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤ËÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×