&TEAM¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ì©Ãå±ÇÁü¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡ª"¿Ê²½"¤·¤¿»Ñ¤¬¶Å½Ì¤·¤¿½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é
2025Ç¯12·î7Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿&TEAM¡£2025Ç¯10·î28Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBack to Life¡×¤Ç´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡£Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿1Ç¯¤ò¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½é½Ð¾ì¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤é¤ÈÊÂ¤Ö3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢10ÅÔ»Ô(¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò´Þ¤à)¤ò½ä¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'¡×¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤ÆºòÇ¯¤Î10·î25Æü¡¦26Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¡Ö2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN¡×¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢1·î31Æü(ÅÚ)¤ËÆü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹¤ÇTV½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿&TEAM»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÌÜ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÉñÂæÁõÃÖ¤¬¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é9¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËLUNÉ(¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¼«¿È½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ç¤ÏFUMA¤¬ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¡¢LUNÉ¤ÎÀä¶«¤òÍ¶¤¦¤Ê¤É¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÌÔ¡¹¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¡ÖBeat the odds¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ±û¤Î´ä¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤ËÎ©¤Á¹õ¤º¤¯¤á¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ò½¾¤¨¡¢²ñ¾ì¤ò¹¤¯»È¤Ã¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢HARUA¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤ÊÀ©Éþ¤òÃå¤Æ...¡×¤ÈLUNÉ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿À©Éþ»Ñ¤Ç¤Î¡ÖDropkick¡×¤Ç¤Ï¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥ë¤òºÇÇ¯¾¯¤ÎMAKI¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Î¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤â¡£
¡ÖMagic Hour¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤¹¤ëK¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßLUNÉ¤¿¤Á¤ËÀÜ¶á¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²ñ¾ì¸åÊý¤Î¥µ¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Ð¥ºÎø (BUZZ LOVE)¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ã¤ª¤«¤·¤¤¡×¤Ç²ñ¾ì¤ÎLUNÉ¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤ë¤Ê¤É°ìÂÎ´¶¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡ÖDeer Hunter¡×¤Ç¤Ï¡¢YUMA¤¬µÝ¤ò¼Í¤ë±é½Ð¤¬¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤À¤±¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖBig¹¥¤ (suki)¡×¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¡ÖRun Wild¡×¤ÏEDM¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó...¤È¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿ôÂ¿¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
NICHOLAS¤Î¡ÖLUNÉ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµÒÀÊ¤Ø¤È¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬LUNÉ¤È¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤Þ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤Ê&TEAM¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»×¤¤¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎLUNÉ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²£¤Ë¤Ï8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¡¦EJ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖLUNÉ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡ØFIREWORK¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿JO¡¢¡ÖLUNÉ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿TAKI¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÃ¼¡¹¤«¤éÈà¤é¤Î¿ÍÊÁ¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ì©Ãå±ÇÁü¤äÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¡£Èà¤é¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Çº£²ó¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ËË¾¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤½¤Î·è°Õ¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤¬ÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
2025 &TEAM CONCERT TOUR ¡ÆAWAKEN THE BLOODLINE¡Ç ENCORE in JAPAN
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)20:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹ ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹