¡ÚÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Û12·î¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¡ÖÅßÌ²¾õÂÖ¡×¤Ë - ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô5.0Ëü¿ÍÁý¡¢¼º¶ÈÎ¨4.4%¡¢Ê¿¶Ñ»þµë37.02¥É¥ë
ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬2026Ç¯1·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿12·î¸ÛÍÑÅý·×¤Î¼ç¤Ê·ë²Ì¤Ï¡¢(1)ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô5.0Ëü¿ÍÁý¡¢(2)¼º¶ÈÎ¨4.4%¡¢(3)Ê¿¶Ñ»þµë37.02¥É¥ë(Á°·îÈæ+0.3%¡¢Á°Ç¯Èæ+3.8%)¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
12·î¸ÛÍÑÅý·×¤Þ¤È¤á
¡û¸ÛÍÑ¼Ô¿ô
ÊÆÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü
2025Ç¯12·î¤ÎÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÁ°·îÈæ5.0Ëü¿ÍÁý¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î7.0Ëü¿ÍÁý¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£·úÀß¶È¡¢¾®Çä¶È¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¤Ç¸ÛÍÑ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤¿¤áÁ´ÂÎ¤Î¿¤Ó¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
3¥«·îÊ¿¶Ñ¤Î¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï2.2Ëü¿Í¸º¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·î¤ª¤è¤ÓÁ°¡¹·î¤Î¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤¬²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡û¼º¶ÈÎ¨
ÊÆ¼º¶ÈÎ¨¤ÈÏ«Æ¯»²²ÃÎ¨¤Î¿ä°Ü
12·î¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.4¡ó¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î4.5¡ó¤ò²¼²ó¤ê¡¢Á°·î¤Î²þÄêÃÍ(4.5¡ó)¤«¤é²þÁ±¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¿¦¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¡¼¥È½¢¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¹µÁ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ç¤¢¤ëÉÔ´°Á´¸ÛÍÑÎ¨(U-6¼º¶ÈÎ¨)¤âÁ°·î¤Î8.7¡ó¤«¤é8.4¡ó¤ËÄã²¼¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ï«Æ¯»²²ÃÎ¨¤¬Á°·î¤Î62.5¡ó¤«¤é62.4¡ó¤Ë°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ëÆ¯¤¯°ÕÍß¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¼º¶ÈÎ¨¤ò²¡¤·²¼¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÊ¿¶Ñ»þµë
ÊÆÊ¿¶Ñ»þµë¤Î¿ä°Ü
12·î¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë(Á´½¾¶È°÷)¤Ï37.02¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·î¤Î½¤ÀµÃÍ36.90¥É¥ë¤«¤é0.12¥É¥ëÁý²Ã¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡£¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ°·îÈæ+0.3¡ó¤ÈÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï+3.8¡ó¤ÈÁ°·î¤Î+3.6¡ó¤«¤é²ÃÂ®¤·¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ(+3.6¡ó)¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡û¤Þ¤È¤á
ÊÆ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤¬12·î¤Ë3¥«·îÊ¿¶Ñ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ÎÌÌ¤Ç¼å¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ËÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¸ÛÍÑ¤ÏÇ¯´Ö¤Ç58.4Ëü¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÌó201.2Ëü¿Í¤«¤é3Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÈæ³ÓÅªÄã°Ì¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ï4.0¡ó¡Á4.5¡ó¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊ¿¶Ñ¼º¶ÈÎ¨¤Ï5.64¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆ´ë¶È¤Ï¿Í°÷¤ÎºÎÍÑ¤ò¼ê¹µ¤¨¤Ä¤Ä¤â¿Í°÷¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ï¿µ½Å¤È¸«¤é¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÏÄãºÎÍÑ¡¢Äã²ò¸Û¤Î¡ÖÅßÌ²¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎËÇ°×¤ä°ÜÌ±¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£2026Ç¯¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÄäÂÚ¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Çö¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤¬Ìá¤ë¤Î¤«¡¢Ëè·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¿ÀÅÄÂîÌé ³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê ¼èÄùÌòÄ´ººÉôÄ¹¡£1991Ç¯9·î¡¢4Ç¯È¾¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥¿¥ó¡¦¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¼Ò¡£°ÙÂØ(¥É¥ë/±ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ç¥¹¥¯)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»ñ¶â(¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È)¡¢¶âÍø¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÅù¡¢³Æ¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¹ñºÝ¼è°úÃç²ð¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢2009Ç¯7·î¤Ë³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÁÏ¶È¤Ë»²²è¤·¡¢°ÙÂØÁê¾ì¡¦»Ô¾ì¤ÎÄ´ºº¤Ë·È¤ï¤ë¡£2011Ç¯12·î¤è¤ê¸½¿¦¡£¸½ºß¡¢¸Ä¿ÍFXÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¤¿°ÙÂØ¾ðÊó¤ÎÇÛ¿®(¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ø³°°Ù¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ù¤Ê¤É)¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤¹¤ëËµ¤é¡¢Áê¾ìÆ°¸þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢WEB¡¦¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅù¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@kandaTakuya ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
12·î¸ÛÍÑÅý·×¤Þ¤È¤á
¡û¸ÛÍÑ¼Ô¿ô
ÊÆÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü
2025Ç¯12·î¤ÎÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÁ°·îÈæ5.0Ëü¿ÍÁý¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î7.0Ëü¿ÍÁý¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£·úÀß¶È¡¢¾®Çä¶È¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¤Ç¸ÛÍÑ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤¿¤áÁ´ÂÎ¤Î¿¤Ó¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¼º¶ÈÎ¨
ÊÆ¼º¶ÈÎ¨¤ÈÏ«Æ¯»²²ÃÎ¨¤Î¿ä°Ü
12·î¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.4¡ó¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î4.5¡ó¤ò²¼²ó¤ê¡¢Á°·î¤Î²þÄêÃÍ(4.5¡ó)¤«¤é²þÁ±¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¿¦¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¡¼¥È½¢¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¹µÁ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ç¤¢¤ëÉÔ´°Á´¸ÛÍÑÎ¨(U-6¼º¶ÈÎ¨)¤âÁ°·î¤Î8.7¡ó¤«¤é8.4¡ó¤ËÄã²¼¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ï«Æ¯»²²ÃÎ¨¤¬Á°·î¤Î62.5¡ó¤«¤é62.4¡ó¤Ë°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ëÆ¯¤¯°ÕÍß¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¼º¶ÈÎ¨¤ò²¡¤·²¼¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÊ¿¶Ñ»þµë
ÊÆÊ¿¶Ñ»þµë¤Î¿ä°Ü
12·î¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë(Á´½¾¶È°÷)¤Ï37.02¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·î¤Î½¤ÀµÃÍ36.90¥É¥ë¤«¤é0.12¥É¥ëÁý²Ã¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡£¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ°·îÈæ+0.3¡ó¤ÈÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï+3.8¡ó¤ÈÁ°·î¤Î+3.6¡ó¤«¤é²ÃÂ®¤·¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ(+3.6¡ó)¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡û¤Þ¤È¤á
ÊÆ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤¬12·î¤Ë3¥«·îÊ¿¶Ñ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ÎÌÌ¤Ç¼å¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ËÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¸ÛÍÑ¤ÏÇ¯´Ö¤Ç58.4Ëü¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÌó201.2Ëü¿Í¤«¤é3Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÈæ³ÓÅªÄã°Ì¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ï4.0¡ó¡Á4.5¡ó¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊ¿¶Ñ¼º¶ÈÎ¨¤Ï5.64¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆ´ë¶È¤Ï¿Í°÷¤ÎºÎÍÑ¤ò¼ê¹µ¤¨¤Ä¤Ä¤â¿Í°÷¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ï¿µ½Å¤È¸«¤é¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÏÄãºÎÍÑ¡¢Äã²ò¸Û¤Î¡ÖÅßÌ²¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎËÇ°×¤ä°ÜÌ±¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£2026Ç¯¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÄäÂÚ¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Çö¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤¬Ìá¤ë¤Î¤«¡¢Ëè·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¿ÀÅÄÂîÌé ³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê ¼èÄùÌòÄ´ººÉôÄ¹¡£1991Ç¯9·î¡¢4Ç¯È¾¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥¿¥ó¡¦¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¼Ò¡£°ÙÂØ(¥É¥ë/±ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ç¥¹¥¯)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»ñ¶â(¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È)¡¢¶âÍø¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥ÖÅù¡¢³Æ¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¹ñºÝ¼è°úÃç²ð¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢2009Ç¯7·î¤Ë³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÁÏ¶È¤Ë»²²è¤·¡¢°ÙÂØÁê¾ì¡¦»Ô¾ì¤ÎÄ´ºº¤Ë·È¤ï¤ë¡£2011Ç¯12·î¤è¤ê¸½¿¦¡£¸½ºß¡¢¸Ä¿ÍFXÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¤¿°ÙÂØ¾ðÊó¤ÎÇÛ¿®(¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ø³°°Ù¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ù¤Ê¤É)¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤¹¤ëËµ¤é¡¢Áê¾ìÆ°¸þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢WEB¡¦¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅù¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@kandaTakuya ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é