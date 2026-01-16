ENHYPEN¡¢ËÜÆü¡Ê16Æü¡Ë7¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼«¿®¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¤¤±¤ë¡×
ENHYPEN¤¬ËÜÆü¡Ê16Æü¡Ë14»þ¡¢7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢2026Ç¯¤Î³èÆ°¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡£
7¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤¤ËþÂ´¶¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
ENHYPEN¤ÏºÇ¶á¡¢¥½¥¦¥ëËã±º¡Ê¥Þ¥Ý¡Ë¶è¤Î¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡Ö7¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á7¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âËþÂ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¥Õ¥¡¥ó¤äÂç½°¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¥¸¥§¥¤¤Ï¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÅØÎÏ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤¿Ê¬¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ÎÌ¾Á°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¿Ï¤ò¸¦¤¤¤Ç¡Éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¥½¥ó¥Õ¥ó¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂç¾Þ¤ò3¤Ä¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤¿¤áÂ¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ë¥¤â¡Ö7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ç¥â¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤«¤é¡È¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤¤¤±¤ë¡É¤È»×¤¦¤Û¤É¼ª¤Ë»Ä¤ë¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢°¦¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ø´÷¤òÇË¤êÆ¨Èò¤¹¤ëÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£Á´¥È¥é¥Ã¥¯¤Î½ö»ö¡¦²Î»ì¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Íµ¡Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¡È¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥¤¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¦¤¨¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏË×Æþ´¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎË×Æþ´¶¤Ï»öÁ°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö³èÆ°¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤ÆÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¹½Â¤¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¿¼¤¯Ë×Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÍ×ÁÇ¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Î®¤ì¼«ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤â¹â¤¤¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¼«¿®¤¬¤¢¤ê¡¢´°À®ÅÙ¤Ø¤ÎËþÂ´¶¤âÂç¤¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÇ¤â¤è¤¯É½¸½¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØKnife¡Ù¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤â¶þ¤»¤ºÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥À¡¼¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤È¶¯Îõ¤ÊÂÇ·â´¶¤ò»ý¤Ä¥È¥é¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¤¬ºÝÎ©¤ÄHIPHOP¶Ê¤Ç¡¢ENHYPEN¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ¨Èò¤¹¤ë²áÄø¤Ç¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¼«¿®¤ä´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿HIPHOP¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤À¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¡È¿Ï¡Ê¥Ê¥¤¥Õ¡Ë¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡ØSleep Tight¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼«ºî¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡£¡ÖÆ¨Èò¤·¤¿¸å¤Ë´¶¤¸¤ë´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¶Ê¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö°ÊÁ°¤«¤éºî¶Ê¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¸Ç¤Þ¤ëÁ°¤«¤éºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶öÁ³¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¶Êºî¤ê¤Ë¤â¤Ã¤ÈÍß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¸å¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£