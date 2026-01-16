ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¡ª ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¡È½¸Ãæµ¯ÍÑ¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×
Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëK-POP¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤ë¡£
C9¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤ÎNAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙUP¡ª
NAZE¡Ê¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¿¡¼¥ó¡¢¥æ¥¦¥ä¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê1·î16Æü¡ËTBS¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥¿¡¼¥ó¡¢¥¥à¥´¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÆÃÈÖ¡ØÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥«¥¤¥»¥¤¤Ï¡¢ÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¡È±¿Æ°¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ÎÃÂÀ¸¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢TBS¤ÎÊÌ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ØSASUKE 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥æ¥ó¥®¤¬¼ÂºÝ¤Î½Ð¾ì¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿±¿Æ°Ç½ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¿¡¼¥ó¤Ï1·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÀ¤³¦¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¤Ë¥¿¥¤ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¿É¤µ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÂ¿ºÍ¤Ê¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë³èÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¥¢¥È¡¢¥æ¥¦¥ä¡¢¥¥à¥´¥ó¤Ï¡¢¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤È¤È¤â¤Ë¡¢1·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÃÎ¼±¤ÎÈâ¤è³«¤±¡ª¥É¥¢¡ß¥É¥¢ ¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Î¥°¥ë¥áÃµË¬¡¦¼÷»ÊÊÔ¤Ç¤â³èÌö¡£Èà¤é¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¡¢´Ú¹ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»î¿©¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢³Æ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ì¥·¥ÔÂÐ·è¤Çµ¡ÃÎ¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0Çñ¥Ð¥«¥ó¥¹¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤È¥æ¥¦¥ä¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤ÈÌû²÷¤Ê¸òÎ®¤ò¸«¤»¤¿¡£ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëNAZE¤Ï¡¢ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¿Ê½Ðºî¤È¤Ê¤ë¡ØDREAM STAGE¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÎý½¬À¸¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤òÉÁ¤¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÊâ¤ß¤ò°ìÁØ³ÈÂç¤¹¤ë¡£²»³Ú¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢±éµ»¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëNAZE¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏÎÌ¤Ï¡¢Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
NAZE¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS¤Î¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ï¡¢1·î16Æü22»þ¤Ë½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£