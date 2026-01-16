¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îÅö¶É¥È¥Ã¥×¤é¤ËÂ£¼ýÏÅ¡¦²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥¥ã¥ê¥¢¡¦ITA¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¤ÎÉÔÀµ¸«Æ¨¤·¤â
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶âÍ»·Ù»¡¤¬¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îÅö¶É¤ÎËÜÉô¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¶É¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¥Ñ¥¹¥¯¥¢¡¼¥ì¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ä¥£¥ª¡¼¥Í»á¤é4¿Í¤Ë¤ÏÂ£¼ýÏÅ¤ä²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡¤Ë¤è¤ëÄ´¤Ù¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Garante per la Protezione dei dati personali(GPDP¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îÄ£)¤Î¥Ñ¥¹¥¯¥¢¡¼¥ì¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ä¥£¥ª¡¼¥ÍÄ¹´±¤È´´Éô¤Î¥¸¥Í¡¼¥ô¥é¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥§¥í¡¼¥Ë»á¡¢¥¢¥´¥¹¥Æ¥£¥Î¡¦¥®¥ê¥¢»á¡¢¥°¥¤¡¼¥É¡¦¥¹¥³¥ë¥Ä¥¡»á¤Î4¿Í¤ËÂ£¼ýÏÅ¡¢²£ÎÎ¡¢¸øÌ³¾å¤ÎµÁÌ³¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥í¡¼¥Þ¸¡»¡Ä£¤ÏGPDP¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èïµ¿¼Ô¤é¤Ï¶¦ËÅ¤·¤Æ¸ø¶â¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿¦Ì³¾å¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢¿¦Ì³¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÊÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿»Ù½Ð¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤ë²£ÎÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¸øÍÑ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥·¥È¥í¥¨¥óC5X¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëITA¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¤ÇÄÌ¿®´Æ»ë¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿½èÍý´ØÏ¢µÏ¿¤ÎÊÝ´É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Á¼°¾å¡¦¼êÂ³¤¾å¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ©ºÛ¤ò²Ý¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢6000¥æ¡¼¥í(Ìó110Ëü±ß)ÁêÅö¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖVolare¡×¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ITA¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¤Ç¤Ï2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥³¥ë¥Ä¥¡»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¦E-Lex¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥¢¥Æ¥ë¥ÎÊÛ¸î»Î¤¬¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ä¥£¥ª¡¼¥Í»á¤¬¥í¡¼¥ÞÃæ¿´Éô¡¦¥Ô¡¼¥Ë¥ã¹¾ì¤Ë½êÍ¤¹¤ëÊª·ï¤ÎÄÂÂß·ÀÌó¤¬·î³Û2900¥æ¡¼¥í(Ìó53Ëü±ß)¤«¤é3700¥æ¡¼¥í(Ìó68Ëü±ß)¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»·Ù»¡¤Ï¡Ö°Û¾ï¤Ê¾õ¶·¡×¤È»ØÅ¦¡£¶á¤¯¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ä¥£¥ª¡¼¥Í»á¤ÎÌ¼¤¬½êÍ¤¹¤ë´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´Ê°×½ÉÇñ»ÜÀß¤¬Â¸ºß¤·¡¢Åö³º´ë¶È¤Î¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥¿¥ó¥Ä¥£¥ª¡¼¥Í»á¤ÏÆÃ¤ËÆ°¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢GPDP¤ÏEU³Æ¹ñ¡¦³ÆÃÏ°è¤ÎÅö¶É¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËAI´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿µ¡´Ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢DeepSeek¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î°·¤¤¤òÄ´ºº¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎApp Store¤ÈGoogle Play¤«¤éDeepSeek¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¾Ã¤¨¤¿°ì·ï¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÞ¡¦¸Þ¤ÄÀ±±¿Æ°¤«¤é¤Ïµ¡´Ø¤Î¿®ÍêÀ¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ä¥£¥ª¡¼¥Í»á¤Î²òÇ¤Í×µá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ä¥£¥ª¡¼¥Í»á¤Ï¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤òµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£