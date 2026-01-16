¡Ú¾®ÁÒÌÆÇÏ£Ó¡¦£±½µÁ°¡Û¥Æ¥ì¥µ¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ø£¶¥Ï¥í¥ó£¸£°ÉÃ¤òÀÚ¤ë¹¥»þ·×¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡Âè£²²ó¾®ÁÒÌÆÇÏ£Ó¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£²£´Æü¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±·î£±£¶Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡ºò½©¤Î¥í¡¼¥º£Ó¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥µ¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤Ï¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤Îµ³¾è¤Ç£Ã£×¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢£³Æ¬Ê»¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÆâ¤«¤éÃæ¥è¥Ò¡¼¥ó¡Ê£´ºÐ£²¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¡¢³°¥¦¥¤¥ó¥·¥ã¡¼¥¬¥¹¡Ê£´ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÂç¤¤¯ÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µÓ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢£¶¥Ï¥í¥ó£·£¹ÉÃ£¹¡½£±£±ÉÃ£²¤ÇÊ»Æþ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾¾»³µ³¼ê¤Ï¡ÖÆ°¤¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££±½µÁ°¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÉé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸À¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ø¼ê±þ¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£