¡ÚÃíÌÜÇÏÆ°¸þ¡ÛÌ¤´°¤ÎÂç´ï¤¬½é¤Î£Ç£±Ä©Àï¡¡¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¦¥ë¥¹¤¬ÉðËµ³¼ê¤È¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó»²Àï¤Ø
¡¡ºòÇ¯£··î¤ÎÅì³¤£Ó£±Ãå°ÊÍè¡¢µÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¦¥ë¥¹¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥¸¥ã¥¹¥¿¥¦¥§¥¤¡Ë¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÉðËµ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤Ç¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£²·î£²£²Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±·î£±£¶Æü¤Ë·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ëµ¢±¹¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï£²£°£²£²Ç¯£¸·î¤Î£²ºÐ¿·ÇÏ¤Ç£²Ãå¤Ë£´ÉÃ£³º¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ´¬£Ö¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¤È£²£°£²£µÇ¯¤ÎÅì³¤£Ó¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£