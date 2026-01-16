¡Úèü¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë²Ö¤ÎÌ¾Á°¤òÉ½¤¹ÆñÆÉ´Á»ú¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¡Öèü¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©

¡Öèü¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

¤¢¤ëÈþ¤·¤¤²Ö¤ÎÌ¾Á°¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ç¤¹¡£

Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Ç¤¹¤è¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Öèü¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤µ¤¬¤ª¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡ÖÄ«´é¡×¤È½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Öèü¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

Ä«´é¤Ï¥Ò¥ë¥¬¥ª²Ê¤ËÂ°¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤´Â¸ÃÎ¤ÎÈþ¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¿¢Êª¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢¡Öèü¡×¤Ï¡Ö¤¢¤µ¤¬¤ª¡×¤ÈÆÉ¤à°Ê³°¤Ë¡¢¡Ö¤à¤¯¤²¡×¤ÈÆÉ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¾ì¹ç¡Öèü¡×¤Ï¡¢¥¢¥ª¥¤²Ê¤ÎÍîÍÕÄãÌÚ¤Î¿¢Êª¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

¡Öèü¡×¤ÏÆÉ¤ßÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2¤Ä¤Î°ã¤Ã¤¿¿¢Êª¤ò»Ø¤¹ÌÌÇò¤¤´Á»ú¤Ç¤¹¤Í¡£

¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼­Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô