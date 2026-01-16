¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Öº»Ìí¤Î±´¡×¤è¤êº»Ìí¤¬1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡Úº»Ìí¤Î±´ º»Ìí¡Û 2027Ç¯3·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§25,300±ß
¡¡³¤³°¥áー¥«ー¡ÖMAGI ARTS¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öº»Ìí¤Î±´ º»Ìí¡×¤ò2027Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï25,300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Û¥éー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Öº»Ìí¤Î±´¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Öº»Ìí¡×¤ò1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Èþ¤·¤¯¤âÍÅ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÎ©ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤·¡¢É½¾ð¤ä¼þ°Ï¤òÊ¤¤¦¥Ä¥¿¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¿§»æ¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¹¥±ー¥ë¡§1/6
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó280mm(ÂæºÂ´Þ¤à)
¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¿§»æ¡×
(C) 2003 NITRO ORIGIN