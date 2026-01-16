¶Ã¤¤ÎºÆÍøÍÑµ»½Ñ¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤Ç¡Ö¹ñÉ÷¡×Áõ¾þÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë½÷À¡¡Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ1·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ë½»¤ß¡Ö´ç¹ã¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥É¥Í¡¼¥à¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²¿±ð¹È¡Ê¤«¡¦¤¨¤ó¤³¤¦¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥á¥¤¥¥ã¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Ö²Ç°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê¡¢Ãæ¹ñÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¹ñÉ÷¡×¤ÎÁõ¤¤¤ò»Ü¤¹¤¿¤á¼«¤éÆ¬¾þ¤ê¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢¼¡Âè¤Ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾ðÇ®¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¡¢å°²Ö¡Ê¤¸¤å¤¦¤«¡¢¸¨»å¤Ç²Ö¤ò¤«¤¿¤É¤ëÅÁÅý¹©·Ý¡Ë¤òÌÏ¤·¤ÆÆ¬¾þ¤ê¤òÀ©ºî¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤¬»×¤¤¤¬¤±¤ºÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ç¹ã¤µ¤ó¤ÏÉÔÍÑÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÈþ³Ø¤òÉü¶½¤¹¤ëÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¡¢18¸Ä¤Î¥×¥ë¥È¥Ã¥×´Ì¤Çµþ·à¤ÎË±´§¤òÀ©ºî¤¹¤ëÆ°²è¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â´ç¹ã¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¿Í¡¹¤ÎÁÛÁü¤ò¼¡¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Ã¥Ä¤Î³Ì¤Ï¡Ö²«¶â¤Î¤è¤í¤¤¡×¤Ë¡¢¥×¥ë¥È¥Ã¥×´Ì¤Ï¥ß¥ã¥ªÂ²¤ÎÆ¬¾þ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÍÆ´ï¤äÆ¼À½¤ÎÌÖ¤Þ¤Ç¤â¤¬ÁÏºî¤ÎÁÇºà¤Ë°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯¡¢´ç¹ã¤µ¤ó¤Ï¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡ÖÀ®ÅÔ¶ä²Ö»åÀ©ºîµ»½Ñ¡×¤ÎÂåÉ½ÅªÅÁ¾µ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÐäÀ®¶Ì¡Ê¤²¤¤¡¦¤»¤¤¤®¤ç¤¯¡Ë¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¤·¡¢ÀéÇ¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö²Ö»å¾Ý´ã¡×¤Îµ»Ë¡¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ï¥ß¥é¥Î¤ä¥Ñ¥ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ç¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤ÎÇ¯±Û¤·ÈÖÁÈ¡Ö½ÕÀáÎþ´¿ÈÕ²ñ¡Ê½ÕÈÕ¡Ë¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´ç¹ã¤µ¤ó¼«¿È¤â¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¹Ö±é¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¸Î¶¿¤ÎÀ®ÅÔ¤Ç¡Ö´ç¹ã¹ñÉ÷¸¦½¬µ»·Ý´Û¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÉáµÚ¤È·Ñ¾µ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/×Å½ã¡¢Å¢瑋¡¢Íû婷¶Ì¡Ë