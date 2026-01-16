°Å¤¹¤®¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡ªÅÅµå¸ò´¹¤À¤±¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡©¡ÚÏ¢ºÜ¡§±óÆ£¥¤¥Å¥ë¤ÎB11·¿Æü»º¥µ¥Ë¡¼¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ºÆÀ¸&²÷Å¬²½·×²è #7¡Û
¥é¥¤¥È¤Î°Å¤µ¤¬Çº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼·ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¥¤¥Å¥ë¤Ç¤¹¡£½êÍÃæ¤Î1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯¼°¡ØÆü»º¥µ¥Ë¡¼¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡Ù¤Î¡ØºÆÀ¸¡Ù¤È¡Ø²÷Å¬²½¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥ÈÏ¢ºÜÂè7²ó¤Ï¡¢µì¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬Çº¤à¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¡Ø°Å¤¹¤®¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡Ù¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÅµå¸ò´¹¤À¤±¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡©¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¥µ¥Ë¡¼¤Î°Å¤¹¤®¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡ª¡¡Á´5Ëç
¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬°Å¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥Ã¥¤¬¤¯¤¹¤ß¡¢¥ì¥ó¥ºÎ¢¤â±ø¤ì¡ØÌÜ¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¾õÂÖ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¤È¤Æ¤â°Å¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ ±óÆ£¥¤¥Å¥ë
1980Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢É¸½à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥Ð¥ë¥Ö¤Ç¤â¿å½àÅª¤Ë¤Ï¸½Âå¤Î¥Ï¥í¥²¥ó¥Ð¥ë¥ÖÁõÃå¤Î¿·¼Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸½ºß¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëLED¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¸Å¤¤Ç¯¼°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°Å¤¤ÇòÇ®µå¥Ð¥ë¥Ö¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤ä¡¢¥é¥¤¥È¤´¤ÈÅÅµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥·¡¼¥ë¥É¥Ó¡¼¥à¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅÅµå°Ê³°¤Ë¤â¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ÎÎô²½¡¢¥ì¥ó¥º¤Î±ø¤ì¡¢¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¤¯¤¹¤ß¤Ê¤É¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬°Å¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²æ¤¬B11¥µ¥Ë¡¼¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤â¡¢¹ØÆþÅö½é¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊÆÃ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸Â¦¡Ë¤Î¥á¥Ã¥¤¬´°Á´¤Ë¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Çí¤¬¤ì¡¢¥µ¥Ó¤â¤¢¤ë¾õÂÖ¡£¥ì¥ó¥ºÎ¢¤â±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬°Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÌëÁö¤ê½Ð¤·¤¿»þ¡¢»×¤ï¤º¡Ö°Å¤Ã¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Ö¸¡¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¡Ø¥«¥é³ä¤ê¡Ù¤·¤ÆÀö¾ô¤·¤¿¤ê¡¢¶È¼Ô¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎºÆ¥á¥Ã¥¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤¬¤Ò¤È¤Þ¤º¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥Ð¥ë¥Ö¤Î¡Ø¹â¸úÎ¨¥Ð¥ë¥Ö²½¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¸úÎ¨¥Ð¥ë¥Ö¤ÈLED¥Ð¥ë¥Ö¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤
¤½¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡ØÃ¤Ì¦²°¶½¹Ô¡Ù¤¬Å¸³«¤¹¤ëÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥®¥¢¡Ù¤Î¡Ø¥Ï¥í¥²¥ó¥Ð¥ë¥Ö ¡Ú¥Ñ¥ï¡¼ ¥Ó¡¼¥à 3400K¡Û H4 G40P¡Ù¡Ê»²¹Í²Á³Ê4840±ß¡Ë¤òÁªÂò¡£½ãÀµ¤Î¥ï¥Ã¥È¿ô¡Ê55/60W¡Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢135/145W¥¯¥é¥¹¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼Ö¸¡ÂÐ±þ¹â¸úÎ¨¥Ð¥ë¥Ö¤Ç¤¹¡£
3400K¤Ï¡ØÇò¤Ã¤Ý¤¤²«¿§¡Ù¤È¤¤¤¦¿§²¹ÅÙ¡£°ÊÁ°¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¼¼ÆâÅô¤òLED²½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âµ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤ÇÀÄ¤äÇò¤¤¸÷¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤âÆ±ÍÍ¤ËÅÅµå¤Ý¤¤¿§¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îô²½¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥Ð¥ë¥Ö¤òLED²½¤·¤¿¾õÂÖ¡£¤³¤ì¤Ç¤â¹ØÆþ»þ¤è¤ê¤Ï½½Ê¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ ±óÆ£¥¤¥Å¥ë
¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÉ¾È½¤¬¤è¤¤¤³¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤òÍÑ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¼«ÂÎ¤ÎÎô²½¤Ë¤Ï¹³¤¨¤º¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À°Å¤¤¡¢¤È¸À¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼¡¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ð¥ë¥Ö¤ÎLED²½¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LED¥Ð¥ë¥Ö¤Ë¤Ï¿§²¹ÅÙ¤Î°ã¤¤¤ä¡¢ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÌµ¡¢¥Á¥é¥Ä¥¤òÍÞ¤¨¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÊÌÂÎ¤â¤·¤¯¤ÏÆâÂ¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥óÆâÂ¢¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âÆâÂ¢¼°¤È¤¤¤¦IPFÀ½¤Î¡ØLED ¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼ ¥Ø¥Ã¥É&¥Õ¥©¥°¥Ð¥ë¥Ö¡ÊH4¡Ë¡Ù¡Ê»²¹Í²Á³Ê1Ëü3200±ß¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤â¿§²¹ÅÙ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ï¥í¥²¥ó¥Ð¥ë¥Ö¤Ë¶á¤¤4000K¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ð¥ë¥Ö¤È¤Î¸ò´¹¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤¤¤¶¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤È´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤Ï¥é¥¤¥È¤´¤È¸ò´¹
LED²½¤Î¸ú²Ì¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¾õ¶·¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âLED¥Ð¥ë¥Ö¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¤¯¤¹¤ß¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡Ö¥Ð¥ë¥Ö¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¥À¥á¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê´À¡Ë¡£
¼êÁ°¤¬¸ò´¹Á°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ÈËÜÂÎ¡£ÆâÉô¤¬¥µ¥Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ±óÆ£¥¤¥Å¥ë
ºÆ¥á¥Ã¥¤â¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ÉÊ¹ØÆþ¤äÈþÉÊ¤ÎÃæ¸Å¹ØÆþ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬B11·¿¸å´ü·¿¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¿·ÉÊ¤Ç¤Ï¤â¤¦¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÃµ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢B11·¿¡¢¤·¤«¤â¸å´ü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬º¸±¦¤È¤â¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¾õÂÖ¤Ï¥Ô¥ó¥¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¤¯¤¹¤ß¤¬¾¯¤Ê¤½¤¦¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÄøÅÙ¤âÎÉ¤µ¤²¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÉÊ¤ò¹ØÆþ¡£¼ç¼£°å¤ÎAuto service & performance ENDO¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥Ë¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡Ä¡Ä¤á¤Á¤ãÌÀ¤ë¤¤¡ª¡¡ºÇ¿·¤Î¡Ø¥é¥¤¥È¤¬ÌÀ¤ë¤¹¤®¤Ê¤¤LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¥¯¥ë¥Þ¡ÙÊÂ¤ß¤Î¸÷ÎÌ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¼Ö¸¡¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¼£°å¤Î±óÆ£»áÛ©¤¯¡¢¼Ö¸¡¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÄÌ²á¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£É®¼Ô¼«¿È¤â 50ÂåÃæÈ×¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ØÌÜ¤ÎÎÏ¡Ù¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯°Â¿´¤·¤ÆÌë´Ö¤Î±¿Å¾¤ËË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤âµì¼Ö¾è¤ê¤ÎÇº¤ß¡©¡¡¤Ç¤¢¤ë²»³Ú´Ä¶ÊÔ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¶¨ÎÏ¡§Auto service & performance ENDO
¡ÊÅöÏ¢ºÜ¤ÏÉÔÄê´ü·ÇºÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ë¶âÍËÆü¤ªÃëº¢¤Ë¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë