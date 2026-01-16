¥í¥Ã¥Æ¡¡26Ç¯¥·¡¼¥º¥óÃåÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö»°°Ì°ìÂÎ¡×
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï16Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê3¼ïÎà¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖTRINITY¡×¡Ê»°°Ì°ìÂÎ¡Ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½¾Íè¤ÎHOME¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢VISITOR¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËALTERNATE¡Ê¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥È¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼3¿§¤Ç¹½À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿®¾ò¡ÊOUR¡¡BELIEF¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖCHALLENGE¡ÊÄ©Àï¡Ë¡¦ENTHUSIASM¡ÊÇ®¶¸¡Ë¡¦UNITY¡Ê·ëÂ«¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£ÉÕ¤±¤¿¡£1995Ç¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅý¤Î¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÎHOME¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡ÖCHALLENGE¡ÊÄ©Àï¡Ë¡×¡¢¶»¤Ë¡ÖCHIBA¡×¤òÇÛ¤·¤¿¼¿¹õ¤ÎVISITOR¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡ÖENTHUSIASM¡ÊÇ®¶¸¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Çò¤È¹õ¤ÎÃæ´Ö¿§¤Ç¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ALTERNATE¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡ÖUNITY¡Ê·ëÂ«¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£VISITOR¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÈALTERNATE¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤Ë¤Ï¡¢¹õ¡¢Çò¡¢¥°¥ì¡¼¤Î3ËÜÀþ¡ÖBELIEF¡¡LINE¡×¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âºÙ¤¯ÇÛÃÖ¤·¡¢¸½ÂåÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¡¼¥à¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤·¤¿¥Õ¥©¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤¿¥ß¥º¥Î¼Ò¤ÎºÇ¿·ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥Á¥É¥ê»É½«¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£ALTERNATE¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï1·³¤Î¥Û¡¼¥à¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î°ìÉô»î¹ç¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë2·³¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼Á´»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¡£ALTERNATE¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÎý½¬»î¹ç¤ª¤è¤Ó¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éÃåÍÑ¤·¡¢HOME¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¦VISITOR¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï3·î27Æü¤Î³«ËëÀï°Ê¹ß¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢3¼ïÎà¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¶¦ÄÌ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇHOME¡¦VISITOR¡¦ALTERNATE¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ª¤è¤Ó¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£