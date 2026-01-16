¡ÚWBC¡ÛV2ÀÀ¤¦ËÒ½¨¸ç¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Öº£ÅÙ¤ÏÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½Áª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤éÂåÉ½Áª¼ê8¿Í¤òÀè¹ÔÈ¯É½¡£º£²ó¤ÏMLB¤«¤é¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2Âç²ñÏ¢Â³Áª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿DeNA¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡WBC½Ð¾ìÁ´¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ªÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÏÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤«¤é2·î6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê15¿Í¡¢Êá¼ê3¿Í¡¢Ìî¼ê12¿Í¤ÎÊÔÀ®¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ë11Áª¼ê¤ÎÁª¹Í¤Ï¡¢Åê¼ê5¿Í¡¢Êá¼ê1¿Í¡¢Æâ³°Ìî¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£