¥¯¥¤¥º²¦¡¦°ËÂôÂó»Ê¡¡Í£°ì¡¢¥¯¥¤¥º¤ÇÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¹ðÇò¡ÖËÍ¤è¤ê¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¡ÖÄ«£µ»þ¤Þ¤Ç±ä¡¹¤È¡Ä¡×
¡¡ÅìÂçÂ´¤Îµ¯¶È²È¤Ç¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ËÂôÂó»Ê¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Í£°ì¡¢¥¯¥¤¥º¤ÇÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤Ü¤¹°ËÂô¡£¥¯¥¤¥º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍ§Ã£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤ÆÌµÁÐ¤¹¤ë°ËÂô¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤¸¤ã¤Ç¤¹¤«¡©ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¾×Æ°¤Ï¡ª¡×¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¡¢µÕ¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´í×ü¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤ÎÆê¸¶¿¿¼ù¤¬¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ê¤ó¤«°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¯¥¤¥º¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤È¡¢°ËÂô¤Ï¡Ö¥«¥º¤µ¤ó¤Ï²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¤ªÀ¼¤«¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë´é¸«ÃÎ¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÍ£°ì¥«¥º¤µ¤ó¤À¤±¤ÏËÍ¤è¤ê¥¯¥¤¥º¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¡¢¥¯¥¤¥º²¦¤¬°ú¤¯¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æê¸¶¤â¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¥Û¥ó¥È°û¤ß²ñ¤·¤¿¤é¡¢¤º¡¼¤È¥¯¥¤¥º¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢°ËÂô¤Ï¡ÖÄ«£µ»þ¤Þ¤Ç±ä¡¹¤È¥«¥º¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤ÏÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£º¬Éé¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£