¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¡×È¯É½¤Ë¡È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡É¤ÎÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡Ö2ÃÊ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬»Â¿·¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬º£É÷¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡ÖÂçÉýÃÍ²¼¤²¡×¤Ç¥ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×Ãæ¹ñ»ÅÍÍ¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
¤Ä¤¤¤ËÀµ¼°È¯É½¡ª ´éÌÌºþ¿·¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤ËÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¡Ö¿··¿¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï2001Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¡Ö¥í¥´¡×¤Î¸å·Ñ¼Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤äÇ³ÈñÀÇ½¡¢¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÉð´ï¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î4ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï2020Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿ÄêÈÖ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬¡Ö¹µ¥¥Û¥ó¥À¡×¤È¡ÖÅìÉ÷¥Û¥ó¥À¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÖÎ¾¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¼Ö¼ï¤Ç¤âÌ¾¾Î¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¹µ¥¥Û¥ó¥À¤¬¡È¥Õ¥£¥Ã¥È¡É¡¢ÅìÉ÷¥Û¥ó¥À¤¬»ÐËå¼Ö¡Ö¥é¥¤¥Õ¡×¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯EV»Ô¾ì¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¡¢²Á³Ê¤ÈÁõÈ÷¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï½ù¡¹¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼º¤¤¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤âÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4169mm¡ßÁ´Éý1694mm¡ßÁ´¹â1537mm¤È¤Ê¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤éÁ´Ä¹¤¬¤ï¤º¤«¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2530mm¤ÇÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤É½¾ð¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Èºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÙÄ¹¤¤¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥È¤¬º¸±¦¤ò´Ó¤¯¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²¼¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë2ÃÊ¹½À®¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¼Ö¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È²¼Éô¤Î¥°¥ê¥ë¤âÂæ·Á·Á¾õ¤È¤µ¤ì¡¢Â¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÓÏ¹¥¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î3¿§¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï10.1¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£Apple CarPlay¤äHuawei HiCar¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡Ç½¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ÂÍÑÁõÈ÷¤ò¸·Áª¤·¤ÆÅëºÜ¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áÅÙ¤Ê¹ë²ÚÁõÈ÷¤ÏÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Æü¾ï»ÈÍÑ¤ÇÉÔËþ¤Î½Ð¤Ë¤¯¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï½¾ÍèÆ±ÍÍ¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò·ÑÂ³ºÎÍÑ¡£Âç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ø¼Â¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤È°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¹½À®¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥°¥ì¡¼¥ÉÂÎ·Ï¤Ï1¼ïÎà¤Ë½¸Ìó¡£ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤È²Á³Ê¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï6Ëü6800¸µ¡ÊÌó152Ëü±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤ÎºÇÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÃæ¹ñÁ´ÂÎ¤Ç3000Âæ¸ÂÄê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤¯Êý¸þÅ¾´¹¤·¤¿Ãæ¹ñ»ÅÍÍ¤Î¿··¿¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ìµ¤¤Ëº£É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö2ÃÊ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬»Â¿·¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×¡ÖÃæ¹ñ¸þ¤±¤È¤·¤Æ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç½Ð¤¹¤ó¤À¡×¡Ö²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÁõÈ÷¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤È¸ÍÏÇ¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ»ÅÍÍ¤â¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¼Â¼Ö¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡EV¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¾»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Îº£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÂæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£