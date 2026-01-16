¡Ö¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 8°Ì¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤¤Ã¤Æ¤ÎÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤¹Áª¼ê
¿·Ç¯¤Î°§»¢¤äÀ®¿Í¼°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤Ê¤É¤Ç¤â¿¶Âµ»Ñ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£½÷»Ò¥×¥í¤Î¾ì¹ç¤â¡¢JLPGA¥¢¥ï¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¼°Åµ¤Ç¿¶Âµ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤ÏÃ¯¤«¡×¡¢»¨»ï¡ØALBA¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Æ±Î¨8°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ä¥¤¡¼¥ÉÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤À¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ËÅÔÎè²Ú¡Ä¡Ä¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á
¡Ú8°Ì¥¿¥¤¡ÛÀÄÌÚÀ¥ÎáÆàÆ±Î¨8°Ì¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£24Ç¯¤Î11·î¤ËÎ¾Â¼ï»Ò¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢2025Ç¯¤Î10·î¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤ÎCM´ØÀá¾É¤òÈ¯¾É¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬200¥ä¡¼¥É¤âÈô¤Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â10Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Öº£¸å5Ç¯¡¢10Ç¯¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚÊý¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡¢²ó¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿°ìÇ¯¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿è¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÀÄÌÚ¤ÏJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É¤ä½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ê¤É¤ËÃåÊª»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¡£¤½¤ÎÃåÊª¤â¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ä¥¤¡¼¥É¤Î¤ªÃåÊª¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÃå¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼¡²ó¤ÏJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¥Ä¥¤¡¼¥É¤¤â¤ÎÃå¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¡¢º£²ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃåÊª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥Ä¥¢¡¼¤¤Ã¤Æ¤ÎÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥×¥í¤À¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¡Ö¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ËÅÔÎè²Ú¡Ä¡Ä°ìÈÖ¡È¤Ï¤ó¤Ê¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ë¸¶±Ñè½²Ö¡Ä¡Ä¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤òÈ¯É½
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¤Ê½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤ò¾Ò²ð
À¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú°¼à¥¡ª ½÷»Ò¥×¥í¤Î±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ËÅÔÎè²Ú¡Ä¡Ä¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á
¡Ú8°Ì¥¿¥¤¡ÛÀÄÌÚÀ¥ÎáÆàÆ±Î¨8°Ì¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£24Ç¯¤Î11·î¤ËÎ¾Â¼ï»Ò¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢2025Ç¯¤Î10·î¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤ÎCM´ØÀá¾É¤òÈ¯¾É¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬200¥ä¡¼¥É¤âÈô¤Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â10Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Öº£¸å5Ç¯¡¢10Ç¯¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚÊý¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡¢²ó¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿°ìÇ¯¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿è¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÀÄÌÚ¤ÏJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É¤ä½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ê¤É¤ËÃåÊª»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¡£¤½¤ÎÃåÊª¤â¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ä¥¤¡¼¥É¤Î¤ªÃåÊª¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÃå¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼¡²ó¤ÏJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¥Ä¥¤¡¼¥É¤¤â¤ÎÃå¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¡¢º£²ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃåÊª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥Ä¥¢¡¼¤¤Ã¤Æ¤ÎÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥×¥í¤À¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¡Ö¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤ËÅÔÎè²Ú¡Ä¡Ä°ìÈÖ¡È¤Ï¤ó¤Ê¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ë¸¶±Ñè½²Ö¡Ä¡Ä¿¶Âµ¤¬»÷¹ç¤¦½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤òÈ¯É½
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¤Ê½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤ò¾Ò²ð
À¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú°¼à¥¡ª ½÷»Ò¥×¥í¤Î±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê