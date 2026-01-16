¡ÈÌ¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÄ¹ºê¡É¡¡¸©ÆîÉô ËÌÉô¤Ë¡ÖÇ»Ì¸Ãí°ÕÊó¡×¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤â¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¸©Æâ¤ÏÆîÉô¤ÈËÌÉô¤Ç16ÆüÄ«¤«¤éÇ»¤¤Ì¸¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤¬»ëÄø¾ã³²¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¤Ãæ±«¤¬¹ß¤ê¡¢16ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¹¤¤ÃÏ°è¤ÇÇ»¤¤Ì¸¤¬È¯À¸¤·¡¢ÆîÉô¡¢ËÌÉô¤Ë¤ÏÇ»Ì¸Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÅç¸¶Å´Æ»¤Ç¤Ï°ì»þÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·Åç¸¶¤È·§ËÜ¤ò·ë¤Ö¥Õ¥§¥êー¤Î°ìÉô¤ÎÊØ¤¬·ç¹Ò¡£
±©ÅÄ¤ÈÄ¹ºê¤ò·ë¤Ö¶õ¤ÎÊØ¤Ï¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á1ÊØ¤¬Ê¡²¬¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¤³¤Î¤¢¤È16ÆüÀµ¸áº¢¤Þ¤ÇÇ»Ì¸¤Ë¤è¤ë»ëÄø¾ã³²¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£