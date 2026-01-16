¡ÖÀ¸Ì¿¤ä¿Í³Ê¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×½ý³²Ã×»à¤ä»àÂÎ°ä´þºá¤Ê¤É¤Ç²òÂÎ¹©¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò11Ç¯È½·è¡áÃÏºÛÉÍ¾¾»ÙÉô
2023Ç¯7·î¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤ÇÃÎ¿ÍÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢ÀÅ²¬ÃÏÊýºÛÈ½½êÉÍ¾¾»ÙÉô¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡¢ÃË¤ËÄ¨Ìò11Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î²òÂÎ¹©¤ÎÃË¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2023Ç¯7·î¡¢ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ê¤É¤Ç¡¢¸µË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÇÁí¹ç¥ê¥Õ¥©ー¥à¶È¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ¡ÊÅö»þ43¡Ë¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¡¢°äÂÎ¤ò¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¼Ö¤ÎÃæ¤Ë°ä´þ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤ÇÃÏºÛÉÍ¾¾»ÙÉô¤ÎÐÔ»ÊÄ¾ÈþºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿¤ä¿Í³Ê¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃËÀ¤ò»ÙÇÛ²¼¤Ë¤È¤É¤á¡¢°ìÊýÅª¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¶§´ï¤ò»È¤Ã¤¿¶¦ÈÈ¼Ô¤ÎË½¹Ô¤âÍÆÇ§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ÎÌò³ä¤Ï½Å¤¯¡¢ÈóÆñ¤ÎÄøÅÙ¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò12Ç¯¤Îµá·º¤ËÂÐ¤·Ä¨Ìò11Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
