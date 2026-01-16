5²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿25Ç¯½÷»Ò¥¢¥ÞÇÆ¼Ô¡¡1W¤Ï60gÂæ¡¢UT¤Ï80£çÂæ¤È½Å¤á¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¡ÖÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¿¶¤ì¤ë¡×¡Ú¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û
2025Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿·¿Í¥×¥í¤Î½éÀï¤Ç¤¢¤ë25Ç¯¤Î¡ÖJLPGA¿·¿ÍÀï¡¡²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò¼èºà¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï25Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¡×¤òÀ©¤·¡¢5²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÃæß·ÎÜÍè¡Ê¤ë¤Ê¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæß·ÎÜÍè¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡É¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¡É¤Î¥Ñ¥¿¡¼
2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃæß·¤ÏÀîùõ½Õ²Ö¤äÝ¯°æ¿´Æá¤é¤ÈÆ±¤¸¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¡£25Ç¯¤Ï¡É¥¢¥ÞÆüËÜ°ì¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥Ë¥È¥ê¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤Ï4°Ì¥¿¥¤¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¡Ê·ë²Ì¤Ï50°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç9°Ì¥¿¥¤¡¢¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç28°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯¡¹ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤òÇÁ¤¯¤ÈÃæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óÀ½¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤¬¹ç¤ï¤»¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤è¤Û¤É¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö°Ê³°¤Ï»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â25Ç¯¤Ë¿·Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î3ËÜ¡£¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¡ØQi35¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£¡Ö¥¦¥Ã¥É¤¬¶ì¼ê¡×¤È¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Ï3ÈÖ¤Î¤ß¡£¤½¤Î²¼¤Ï3ÈÖ¤È4ÈÖ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤á¤ÇÉ÷¤Ë¶¯¤¯¤ÆÁ°¤Ë¹Ô¤¯µå¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤Îµå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤Î½ÅÎÌ¤ËÌÜ¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È3W¤Ï60£çÂæ¤Ç¹Å¤µ¤Ï¡ÖS¡×¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï80£çÂæ¤Ç¹Å¤µ¤Ï¡ÖS¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥¢¥ó¤È¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï90£çÂæ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¹Å¤µ¤Ï¡ÖS¡×¤È¡¢½Å¤¯¤Æ¹Å¤¤¡È¥ª¥â¥«¥¿¡É¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£¡Ö·Ú¤¤¤È¤«Æð¤é¤«¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤À¤È¡¢¼êÀè¤Ç¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥ó¿¶¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¼êÀè¤Ç¿¶¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦½Å¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¿¶¤ê¤¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Î½Å¤µ¤Ç¡È¼êÂÇ¤Á¡É¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£14ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÄ¹¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼X¡Ù¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â»ÈÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡£¤³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤Ï´ÊÃ±¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦3Ç¯¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥â¥Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìá¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Å¤á¤Ç²»¤¬¤·¤ÆÅ¾¤¬¤ê¤Î¤¤¤¤¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È³°¤»¤Ê¤¤°ìËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¤À¡£»ÈÍÑ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Ê2025Ç¯JLPGA¿·¿ÍÀï¡Ë1W¡§¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¡B1 ST¡Ê9.5ÅÙ/ SPEEDER NX GREEN 60-S¡Ë3W¡§¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡¡Qi35¥Ä¥¢¡¼¡Ê15ÅÙ/ SPEEDER NX GREEN 60-S¡Ë3¡¢4U¡§¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡¡Qi35¡Ê19ÅÙ¡¦22ÅÙ/ VENTUS HB BLUE 8-S¡Ë5I¡ÁPW¡§¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¡221CB¡ÊDynamic Gold 95 S200¡Ë48¡¢54¡¢58ÅÙ¡§¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¡BITING SPIN¡ÊDynamic Gold 95 S200¡ËPT¡§¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼XBALL¡§¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¡¥Ä¥¢¡¼B¡¡X¥°¥ê¥Ã¥×¡§¥¤¥ª¥ß¥Ã¥¯
