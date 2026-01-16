ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤Ø½ðÌ¾Êí¤ò°ú¤ÅÏ¤·¡¡»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó¡¡»Ø½É»Ô
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¢»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó¤Ë»Ø½É»Ô¤«¤éµß½Ð¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø½É»Ô¤ÎÂÇ±Û»ÔÄ¹¤¬½ðÌ¾Êí¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤Î¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»·ò°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡1978Ç¯¡¢»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤ÈÁý¸µ ¤ë¤ß»Ò¤µ¤ó¤ÏÆüÃÖ»Ô¤Î¿á¾åÉÍ¤ÇËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ø½É»Ô¤Ï2025Ç¯12·î¡Ö¤¤¤Ö¤¹¤»º¶È¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç½ðÌ¾³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤ä¹â¹»À¸¤Ê¤É¤¬µß½Ð¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê½ðÌ¾¤Î¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ø½É¤ÎÃÏ°è¤âÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡Á°²ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë1000¤òÄ¶¤¨¤ë½ðÌ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£