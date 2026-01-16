°ËÌîÈø·Å¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÛÀ¤ÎÏ¢ºîÀè¤Ï¡ÖÊ¹¤±¤Ê¤¤¡×¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡ÖHey¡ªSay¡ªJUMP¡×¤Î°ËÌîÈø·Å¡Ê35¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÛÀ¤ÎÏ¢ºîÀè¤òÊ¹¤¯ÊýË¡¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£°ËÌîÈø¤Ï¡ÖÊ¹¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ÆµÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤±¤½¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¶Ã¤¯»³Î¤¤Ë¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¡¢ÃËÀ½÷ÀÌä¤ï¤ºËÍ¤¬Ê¹¤¤¤¿¤éÉ¬¤º¶µ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖÊ¹¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤·¤¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ï¢ÍíÀè¤ÏÁê¼ê¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬À¨¤¤³Ú¤·¤¤¤È¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ËÌîÈø¡£¡ÖÊ¹¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£