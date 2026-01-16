¡ÚWBC¡Û½é½Ð¾ì¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡ÖÀ¤³¦°ì¤ò¼è¤ì¤ëÍÍ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤ËÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½Áª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤éÂåÉ½Áª¼ê8¿Í¤òÀè¹ÔÈ¯É½¡£º£²ó¤ÏMLB¤«¤é¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡WBC¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿¹²¼¤Ï¡ÖÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¤ò¼è¤ì¤ëÍÍ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤ËÉ¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡WBC½Ð¾ìÁ´¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ªÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÏÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤«¤é2·î6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê15¿Í¡¢Êá¼ê3¿Í¡¢Ìî¼ê12¿Í¤ÎÊÔÀ®¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ë11Áª¼ê¤ÎÁª¹Í¤Ï¡¢Åê¼ê5¿Í¡¢Êá¼ê1¿Í¡¢Æâ³°Ìî¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£