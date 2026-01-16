ÂçÏÂÅÄ¿Ìé78ºÐ¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤â¤Î¤Þ¤ÍÈ¿¶ÁÂ³¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤ÆË¤«¤ÊÌÓÈ±¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤½¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¤È¤Ï¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÏÂÅÄ¿Ìé¡Ê78¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¡¦ã¸±¡Ä¾ºÈ¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïã¸±¡Ä¾ºÈ¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¡£Á°È±¤òº¸¼ê¤Ç¤«¤¤¢¤²¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î´é¤ò¸«¤º¤Ë±¦¼ê¤Ç¥Õ¥ë¥Ü¥Ã¥³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÂçÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤ß¤«¤±¤¢¤²¡×¤Èº¸¼ê¤ÇÁ°È±¤ò¤«¤¤¢¤²¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Ê¤¼¤«¡¢±¦¼ê¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ã¸±¡Ä¾ºÈ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¡¢Î®¹Ô¤Ë¾è¤Ã¤¿ÂçÏÂÅÄ¤Î°ìËç¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¥Í¥¿¤â½ÐÍè¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡ÖÄ¾ºÈ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹w¡×¡Ö¿¤Á¤ã¤ó¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤ÎÁá¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£
¡¡15Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1Æü¤Ç1.2Ëü¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢9Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯ÂçÈ¿¶Á¤Ç¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¤âÍú½¤¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¾Ð¡×¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¤³¤ìw¡×¡Ö80Á°¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤ÆË¤«¤ÊÌÓÈ±¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤½¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
