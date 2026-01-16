ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈºî²È¤Ï¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÄï¤À¤Ã¤¿¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡£¤Þ¤µ¤«¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È¤Ï¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Îºî²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÁêÊý¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Îºî²È¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎµÜ¾ëÌ¾Êª¡¦¥»¥êÆé¤ò´®Ç½¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Îºî²È¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤¯¤ó¤ÎÄï¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼íÌî¤Èºî²È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤¨¡©¤¤¤Ä¤«¤é¡©ºÇ½é¤«¤é¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤¯¤ó¤ÎÄï¤µ¤ó¤Ïºî²È¤µ¤ó¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡£¤Þ¤µ¤«¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È¤Ï¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£