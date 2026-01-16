¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤¬AI³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¤Ç¹ç°Õ¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤É5¼Ò
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌµÎÁÉ´²Ê»öÅµ¡Ö¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¡×¤Î±¿±ÄÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤ÉAI³«È¯´ë¶È5¼Ò¤È¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄó¶¡¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤¬15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍøÍÑ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢¥á¥¿¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¥·¥Æ¥£¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ß¥¹¥È¥é¥ëAI¤Î5¼Ò¤Ç¤¹¡£
5¼Ò¤Ï¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¾å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òAI¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¶â³Û¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ï´ë¶È¤¬¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¾¦¶ÈÌÜÅª¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò2021Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤È¤Ï2022Ç¯¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£