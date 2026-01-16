WBC¤Ë¿ûÌî¡¢º´Æ£¤éÄÉ²ÃÈ¯É½¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬16Æü¡¢½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÉô¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢´û¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤é8¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòµ¨¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ä¥×¥íÌîµåºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤é11¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¡¢Êá¼ê¤ÏºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤È¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÁª½Ð¡£ÆâÌî¼ê¤Ïº´Æ£¤Ë²Ã¤¨¤ÆËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡ËËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¶áÆ£·ò²ð¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¤È¤â¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£