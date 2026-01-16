ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»ÒÄï¤¬ÆÍÁ³¿²ÊÖ¤êÀ®¸ù ¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥à¥Á¥à¥Á¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÎÄï¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40ºÐÁÐ»Ò½Ð»º¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤¢¤ó¤è¤¬¥à¥Á¥à¥Á¤Ç²Ä°¦¤¤¡×ÁÐ»ÒÄï¤Î»Ñ
ÃæÀî¤Ï1·î14Æü¤ËInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤¨¡¢¿²ÊÖ¤ê¤·¤¿¡ªÄï¤¯¤ó¡×¤È¿²ÊÖ¤ê¤ÎÀ®¸ù¤òÊó¹ð¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¿²ÊÖ¤êÀ®¸ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥³¥í¥ó¥³¥í¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬¤¿¤Î¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¡¢¡ªÂ¿Ê¬¿²ÊÖ¤êÀ®¸ù ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤ÈµÞ¤Ê¿²ÊÖ¤ê¤ÎÀ®¸ù¤Ë´î¤Ó¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤³¤ï¤¤¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸«Ä¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥í¥ó¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥¥ã¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÀ®Ä¹¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿²ÊÖ¤êµÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤ó¤è¤¬¥à¥Á¥à¥Á¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÐ»Ò¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
