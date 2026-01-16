°¤Éô¸²Íò¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎµìÍ§¤È9Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é ½é´§ÈÖÁÈÇÛ¿®·èÄê¡¦½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï´ä¶¶¸¼¼ù¡Ú¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛÇÐÍ¥¡¦°¤Éô¸²Íò¤Î½é´§ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤¬1·î23Æü¤è¤êTELASA¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï´ä¶¶¸¼¼ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ìîµå¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä£²¿Í¤¬¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤Éô¸²Íò¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤È9Ç¯¤Ö¤êÈÖÁÈ¶¦±é ¡È¥¨¥â¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«
TELASA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢1·î23Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢°¤Éô¤¬¡È»ÔÄ¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤Æ²ó¤ê¡¢¡ÚÌ´¤Î³¹¡Û¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ú¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÛÈÖÁÈ¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²Â³¤±¤ë°¤Éô¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥ë¥á¡¢·úÃÛ¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¥µ¥¦¥Ê¡Ä¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¼ñÌ£¤ò»ý¤Á¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ÈÃµµæ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£²Ä°¦¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ò¡¢°¤Éô¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ±Áõ¤ò¤·¡¢³¹¤ò¤È¤³¤í¶¹¤·¤È¶î¤±²ó¤ë¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÉ÷¡¢Ì²¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»Ñ¡Ä¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶²Îµ¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤ä¡¢JK¡Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥®¥ã¥ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï´ä¶¶¡£¡Ö¤¤¤ï¤¢¤é¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤¬¡¢¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈÖÁÈ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£°¤Éô¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
ÉáÃÊ¤ÏLAºß½»¤Î´ä¶¶¤¬¡¢°¤Éô¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¡£Ìîµå¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Ï¡¢2023Ç¯3·îËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤Ë³«¶È¤·¤¿¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ø¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¿À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò»ë»¡¤·¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¡ÖBL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÃ£¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ÈÖÁÈÌ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤¬¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
