¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÆÆ£¿µÆó¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¥¸Í¥µ¥ª¥ê¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£6ºÐÂ©»ÒÃÂÀ¸Æü¤Çºî¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¥¸Í¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤´¤Ï¤ó¤òÂô»³¤Ä¤¯¤Ã¤Æ Ê¡²¬¤«¤éÎ¾¿Æ¤¬¤¤¿¤Î¤Ç ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¤¦¤ì¤·¤¤ÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÊÉ¤Ë¤Ï¡ÖBIRTHDAY¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤È¥Ï¡¼¥È¤ÎÉ÷Á¥¤¬¾þ¤é¤ì¡Ö¥®¥º¥â¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥®¥º¥â¤¬¡Ö6¡×¡ÖHappy Birthday¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿É÷Á¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¤ª»É¿È¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥µ¥é¥À¤ä¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÎÁÍý¤ÇÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤ÎÊõÊª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó´î¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤´ÈÓ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÆÆ£¤ÈÀ¥¸Í¤Ï2017Ç¯¤Ë·ëº§¡£2019Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À¥¸Í¥µ¥ª¥ê¡¢6ºÐÂ©»ÒÃÂÀ¸Æü¤Î¼êÎÁÍý¥á¥Ë¥å¡¼¸ø³«
¢¡À¥¸Í¥µ¥ª¥ê¤Î¹ë²Ú¼êÎÁÍý¤ËÈ¿¶Á
