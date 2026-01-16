µð¿Í¤¬Â§ËÜ¹·Âç¤ò³ÍÆÀ¤Ø¡¢¤É¤¦¤Ê¤ëµ¯ÍÑË¡ ÀèÈ¯¡©¥ê¥ê¡¼¥Õ¡©¼±¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤¬¡ØÈó¾ï¤Ë·ù¤¬¤ë¡Ù¡×ºÓÇÛ¤Ï
¥×¥íÌîµåDeNA¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¡Ê67¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ³ÚÅ·¤«¤éµð¿ÍÆþ¤ê¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï7²ó¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Öµð¿Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Â§ËÜ¤Ï25Ç¯11·î¤Ë³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â§ËÜ¤Î¤â¤È¤ËÂç¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢¾ò·ïÌÌ¤Ê¤É¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¹ñÆâµåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¿µð¿Í¤¬Â§ËÜ¤ò³ÍÆÀ¡£Ê£¿ôÇ¯¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Â§ËÜ¤ÎÇ¯Êð¤Ï3²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¡¢FA°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤â¤·¤¯¤Ï¶âÁ¬Êä½þ¤¬È¼¤¦A¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Â§ËÜ¤Ï12Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç³ÚÅ·¤«¤é2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î13Ç¯¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ15¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢18Ç¯¤Þ¤Ç2·å¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò5ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
24Ç¯¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¡¢24Ç¯¤Ï32¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¡¢25Ç¯¤Ï16¥»¡¼¥Ö¡¢10¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤É¤Á¤é¤â¤³¤Ê¤»¤ëÅê¼ê¤À¡£
Ìîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤êÂ§ËÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¼ã¤¤º¢¡¢Ã¥»°¿¶²¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Â§ËÜ¤Î¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ÎÎÏ¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢Åêµåµ»½Ñ¤À¤È¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¿ê¤¨¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤â½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£Á´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éµð¿Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ëµð¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Â§ËÜ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄó¸À¤·¤¿¡£
¡Ö3Ç¯Áí³Û9²¯±ß¤È¤â¡¢13²¯±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢35ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂç·¿·ÀÌó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¿ÍÅªÊä½þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µð¿Í¤âÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É¤â¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤Ï¤«¤¨¤é¤ì¤º¡£µ¯ÍÑË¡¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÀèÈ¯¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï7²ó¤òÂ§ËÜ¡¢8²ó¤òÂçÀª¡¢9²ó¤Ë¡Ê¥é¥¤¥Ç¥ë¡Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÏÈó¾ï¤Ë·ù¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¥Á¡¼¥à¤Ï25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ê¡¼¥°2°ÌDeNA¤Ë»´ÇÔ¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¡¢FA¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±ÀïÎÏÊä¶¯¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¹âÌÚ»á¤Ï¡¢µð¿Í¤Îº£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¡ÊÂç¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡Ë²¬ËÜ¡ÊÏÂ¿¿¡Ë¤Î·ê¤Ï¡¢Åê¼êÎÏ¤ÇËä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¸«¤¨¤¿¡£FA¤Çµð¿Í¤¬2¿Í³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡£ËÜµ¤ÅÙ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø²¬ËÜ¤¬È´¤±¤¿¤«¤éÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿B¥¯¥é¥¹¤ËÍî¤Á¤¿¡Ù¤È¤«¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£µð¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤âÀïÎÏÊä¶¯¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£