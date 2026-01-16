16Æü¤¢¤µ¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤«¤é²­±ÊÎÉÉô¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿JAC=ÆüËÜ¥¨¥¢¥³¥ß¥åー¥¿ー¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¡¢Î¥Î¦Ä¾¸å¤Ë¥×¥í¥Ú¥é¤Î°Û¾ï¤ò¼¨¤¹·Ù¹ðÅô¤¬ÅÀÅô¤·¡¢µÞ¤­¤ç¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ë°ú¤­ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÈ¯¡¦²­±ÊÎÉÉô¹Ô¤­¤Î¥×¥í¥Ú¥éµ¡¡ÖATR72-600·¿µ¡¡×¤Ç¤¹¡£

ÆüËÜ¥¨¥¢¥³¥ß¥åー¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦16Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤¹¤®¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¤¿Ä¾¸å¡¢µ¡ÂÎ±¦Â¦¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤Î²óÅ¾¿ô¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò¼¨¤¹·Ù¹ðÅô¤¬ÅÀÅô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢µ¡ÂÎ¤Ï¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ë°ú¤­ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾èµÒ¡¦¾è°÷¤¢¤ï¤»¤Æ35¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Æ±¤¸·¿¤Îµ¡ÂÎ¤Ç²áµî¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤ÇÀ°È÷»Î¤¬µ¡ÂÎ¤Î¾õ¶·¤ä¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¨¥¢¥³¥ß¥åー¥¿ー¤Ï16Æü¡¢¼¯»ùÅç¤È²°µ×Åç¤ò·ë¤ÖÊØ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ5ÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

