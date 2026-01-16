¡ÚÂ®Êó¡Û°û¼ò±¿Å¾¡ÜÌÔ¥¹¥Ôー¥É¡Ü¿®¹æÌµ»ë¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ§Äê¡¡¹â¹»À¸¤ò»à¤Ê¤»¤¿¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×Ä¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¡¡Ê¡²¬ÃÏºÛ
°û¼ò±¿Å¾¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ï16Æü¡¢Ä¨Ìò10Ç¯¤Îµá·º¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢°æ¾åÍºÆóÈï¹ð¡Ê63¡Ë¤ÏµîÇ¯1·î¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢»þÂ®90¥¥í¤«¤é110¥¥í¤ÇÀÖ¿®¹æ¤À¤Ã¤¿¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ17ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÂÎÆâ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ¤Ï´ð½àÃÍ¤Î4ÇÜ°Ê¾å¤Ç¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò40～60¥¥í¤âÄ¶²á¤·¤Æ±¿Å¾¤·¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤âÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹Ô°Ù¤ò¾Ê¤ß¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò10Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö°û¼ò¤·¤Æ¤«¤é±¿Å¾¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ·ë²Ì¤Î¿ôÃÍ¤Ï¿®ÍÑÀ¤¬Äã¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¤ÏÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ÏÂà¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°æÌî·û»ÊºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¡×¡Ö¥¹¥Ôー¥ÉÄ¶²á¡×¡Ö¿®¹æÌµ»ë¡×¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ§Äê¤·¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò9Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£