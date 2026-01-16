¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ï£¶¡¥£¹£¶£¶£°¸µ¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡¡Ä«¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤ÎÂÐ¥É¥ëÃæ¿´¥ìー¥È¤Ï¡¢Âç¤¤¯¥É¥ë°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¡£¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤ÏÄ¾¶á°ÂÃÍÁ°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÆü¤Î°ÂÃÍ£¶¡¥£¹£¶£¶£²¸µ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤ê¡¢£²£°£²£³Ç¯£µ·î°ÊÍè¤Î¥É¥ë°Â¸µ¹â¤È¤Ê¤ë£¶¡¥£¹£¶£µ£¸¸µ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¥å¥¢¿ÍÌ±¸µ¤âº£Ä«°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢£¶¡¥£¹£¶£±£±¸µ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â£²£°£²£³Ç¯£µ·î°ÊÍè¡£ÂÐ±ß¤Ç¤Ï£²£²±ß£·£µÁ¬Á°¸å¤«¤é±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¡¢£²£²¡¥£¶£¸£·¤òÉÕ¤±¤¿¡£
USDCNY 6.9660¡¡CNYJPY¡¡22.710
