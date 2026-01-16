Åìµþ³ô¼°¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡áÁ°ÆüÈæ£²£³£µ±ß°Â¡¢Çã¤ï¤ì²á¤®·Ù²ü¤ÇÇä¤êÍ¥Àª
¡¡£±£¶ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ£²£³£µ±ß£¹£±Á¬°Â¤Î£µËü£³£¸£·£´±ß£µ£¹Á¬¡£Á°¾ì¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£±£²²¯£²£´£³£µËü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£³Ãû£¶£²£³£°²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£·£²£±¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¸£²£µ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£µ£¶ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï²¼Íî¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ä¶âÍ»³ô¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²£Î£Ù¥À¥¦¤Ï£²£¹£²¥É¥ë¹â¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø¡Ë¤ÏºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ï¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤¯²¼Íî¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡££±£µÆü»þÅÀ¤ÇÆÍî¥ì¥·¥ª¡Ê£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¡Ë¤Ï£±£´£´¡¥£¸¤ÈÇã¤ï¤ì²á¤®¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Áê¾ì¤Î²áÇ®´¶¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£µËü£´£°£°£°±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ£´£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÙÂØ¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£µ£¸±ß£³£°Á¬Á°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ã8035¡ä¤ä»°É©½Å¹©¶È¡ã7011¡ä¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ã8316¡ä¤¬°Â¤¯¡¢ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ã6330¡ä¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã9983¡ä¤ä»°°æ³¤ÍÎ³«È¯¡ã6269¡ä¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡ã6954¡ä¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã£²£¸£µ£Á¡¥£Ô¡ä¤ä¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡ã6920¡ä¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡ã6146¡ä¤¬¹â¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¤ä£Ê£Ø¶âÂ°¡ã5016¡ä¤¬·øÄ´¡£¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ã8411¡ä¤äÀîºê½Å¹©¶È¡ã7012¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï²¼Íî¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ä¶âÍ»³ô¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²£Î£Ù¥À¥¦¤Ï£²£¹£²¥É¥ë¹â¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø¡Ë¤ÏºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ï¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤¯²¼Íî¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡££±£µÆü»þÅÀ¤ÇÆÍî¥ì¥·¥ª¡Ê£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¡Ë¤Ï£±£´£´¡¥£¸¤ÈÇã¤ï¤ì²á¤®¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Áê¾ì¤Î²áÇ®´¶¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£µËü£´£°£°£°±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ£´£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÙÂØ¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£µ£¸±ß£³£°Á¬Á°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ã8035¡ä¤ä»°É©½Å¹©¶È¡ã7011¡ä¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ã8316¡ä¤¬°Â¤¯¡¢ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ã6330¡ä¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã9983¡ä¤ä»°°æ³¤ÍÎ³«È¯¡ã6269¡ä¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡ã6954¡ä¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã£²£¸£µ£Á¡¥£Ô¡ä¤ä¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡ã6920¡ä¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡ã6146¡ä¤¬¹â¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¤ä£Ê£Ø¶âÂ°¡ã5016¡ä¤¬·øÄ´¡£¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ã8411¡ä¤äÀîºê½Å¹©¶È¡ã7012¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó